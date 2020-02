Doom Eternal: Multiplayer-Gameplay im Video

PC Switch XOne PS4

Id Software hat über IGN-First ein neues Gameplay-Video zu Doom Eternal (zum Preview) veröffentlicht, das euch einen Einblick in den asymmetrischen Multiplayer-Modus „Battlemode“ gewährt, in dem ihr wahlweise in die Rolle des Slayers, oder eines der beiden Dämonen schlüpfen könnt. Als Slayer habt ihr dabei den Zugriff auf das gesamte Waffenarsenal aus der Kampagne, während die beiden Dämonen den Überzahl-Vorteil taktisch ausnutzen müssen und natürlich, je nach Wahl der Kreatur, ebenfalls mit (verbauten) Waffen aufwarten. Beide Seiten können zudem Upgrades und Fähigkeiten einsetzen, um den Sieg für sich zu entscheiden.

Wie der Game Director Hugo Martin im Video erklärt, sei der Kampf Slayer gegen zwei Dämonen ein Katz-und-Maus-Spiel, ein Kampf, Skill gegen Teamwork und Taktik. Zum Sieger wird logischerweise die Seite erklärt, die die andere Seite erledigt. Wenn der Slayer einen der Dämonen tötet, beginnt ein Respawn-Countdown. Bleibt der andere Dämon so lange am Leben, bis der Countdown abgelaufen ist, kehrt der erledigte Dämon zurück ins Spiel. Neue Fähigkeiten können zwischen den einzelnen Runden erlernt werden, weshalb die Kämpfe mit jeder runde immer intensiver werden. Das Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: