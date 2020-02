Corruption 2029: Erstes Gameplay-Video zeigt taktische Kämpfe

PC

Letzte Woche kündigte The Bearded Ladies, Entwickler von Mutant Year Zero: Road to Eden (im Test, Note 8.5) überraschend ihr neues Rundentaktik-Spiel Corruption 2029 an (wir berichteten). Nun veröffentlichte das schwedische Studio ein umfangreiches Video mit ersten Gameplay-Szenen.

In dem unten eingebundenen Video mit Kommentar der Entwickler seht ihr, wie ein Einsatzteam aus drei Einheiten zunächst getarnt in Echtzeit über eine Stadt-Karte schleicht und sich in Position bringt, bevor sie das Feuer eröffnen und der Rundenkampf startet. Das Setting von Corruption 2029 ist ein dystopisches, von einem Bürgerkrieg gezeichnetes Amerika. Eure Soldaten haben High-Tech Ausrüstung und können neben der Tarnkappe zum Beispiel auch Schilde und Hologramm-Köder einsetzen. Die teilweise zerstörbare Umgebung soll euch weitere taktische Möglichkeiten eröffnen.

Corruption 2029 erscheint bereits in wenigen Tagen, am 17. Februar 2020, exklusiv im Epic Games Store.