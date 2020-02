Half-Life - Alyx: Release des VR-Ablegers der Shooter-Serie am 23. März

PC

Vor wenigen Minuten hat Valve bei Twitter bekanntgegeben, dass Half-Life - Alyx am 23. März erscheinen soll. Demnach könnt ihr in etwa sechs Wochen in die virtuelle Realität von City 17 eintauchen, denn der Titel erscheint exklusiv für Besitzer mit VR-Equipment.

Am 18. November letzten Jahres wurde das VR-Prequel für Half-Life 2 (im User-Artikel) im Vorfeld der Game Awards 2019 geleakt und kurz darauf offiziell von Valve bestätigt. Am 21. November wurden dann die Details bekanntgegeben: In dem zeitlich zwischen den beiden bereits erschienenen Serienteilen angesiedelten Spiel übernehmt ihr den Charakter von Alyx Vance, um euch dem Kampf gegen die übermächtigen Combine zu stellen. Zentrales Element des Gameplays sind Alyxs Magnethandschuhe, mit denen ihr in der VR-Welt agiert, Rätsel löst und euch eurer Haut erwehren müsst. Das Spiel erscheint in zehn Sprachen, darunter auch Deutsch, Sprachausgabe wird allerdings nur auf Englisch geboten.

Derzeit könnt ihr Half-Life - Alyx mit einem 10%igen Rabatt für 44,99 Euro auf Steam vorbestellen. Am 23. März endet dann ebenfalls die kostenlose Verfügbarkeit der Half-Life-Collection, die ihr noch bis dahin gratis auf Steam spielen könnt. Sie enthält Half-Life (im User-Artikel), Half-Life 2, sowie die beiden Zusatzinhalte Half-Life: Episode One und Half-Life: Episode Two.