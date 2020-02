Nintendo Switch Online: Die nächsten NES- und SNES-Klassiker bekannt

Switch

Nintendo wird seinen kostenpflichtigen Online-Service Nintendo Switch Online in der kommenden Woche um neue NES- und SNES-Klassiker erweitern. Aus dem NES-Portfolio fügt der Spielehersteller das Beat 'em up Shadow of the Ninja von Natsume und Sculptured Softwares Fun-Racer Eliminator Boat Duel hinzu. In Shadow of the Ninja gilt es als ein Ninja-Meister aus dem Iga-Clan den fiesen Kaiser und sein Reich zu stürzen, während ihr in Eliminator Boat Duel mit einem Power-Boat Rennen gegen andere Mitbewerber bestreitet.

Aus der SNES-Ära stoßen derweil das Shoot-em-up Pop'n TwinBee von Konami und Namcos Sportspiel Smash Tennis zur bisherigen Spieleauswahl hinzu. In Pop'n TwinBee versuchen TwinBee und WinBee den großartigen, aber leider verrück gewordenen Dr. Murdock zu retten, während ihr in Smash Tennis euren „sportlichen“ Geschick auf die Probe stellt. Alle vier Titel werden ab dem 19. Februar 2020 für die Abonnenten des Dienstes zum Download bereitstehen.