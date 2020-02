Wolcen - Lords of Mayhem: Kämpfe und mehr im Release-Trailer zum Hack & Slay

PC

Kurz vor dem Release der Version 1.0 von Wolcen - Lords of Mayhem veröffentlichte das verantwortliche Studio einen neuen Trailer zur Einstimmung auf das ambitionierte Hack and Slay. Zu sehen bekommt ihr im Verlauf von etwa 2:45 Minuten neben mehreren Eindrücken aus den Story-Zwischensequenzen auch zahlreiche Gameplay-Szenen. Auf diese Weise erhaltet ihr zum Beispiel Impressionen von den Schauplätzen, den großen und kleinen Widersachern, den Fähigkeiten und natürlich vom Gemetzel und der Grafik an sich.

Im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung informieren die Entwickler außerdem anhand der Patchnotes über einen Teil der Änderungen und Neuerungen, über die die fertige Fassung von Wolcen verfügen wird. Neben dem 2. und 3. Akt, die ihr im Rahmen der Story erleben könnt, gehören dazu unter anderem das Endgame, die Anhebung des Charakter-Maximallevels auf 90 (bislang 20), eine simple Anpassung eurer Spielfigur (Geschlecht, Gesichtsform, Haarfarbe und dergleichen), mehrere Komfort-Funktionen sowie zahlreiche neue Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände. Verbessert wurden darüber hinaus die Soundeffekte, während Fähigkeiten, Monster oder auch der passive Skilltree und die Benutzeroberfläche überarbeitet wurden. Die Patchnotes könnt ihr in dieser Steam-Ankündigung im Detail nachlesen.

Nachdem sich Wolcen - Lords of Mayhem seit mehreren Jahren im Early Access befindet, erscheint das fertige Spiel – in dem sich Spieler von Diablo 3 oder Path of Exile sofort zurechtfinden werden – am 13. Februar. Wer möchte, kann die Kampagne entweder im leichteren Story- oder im normalen Modus (so, wie sich das Team die Spielerfahrung vorstellt) erleben.