Nvidia Geforce Now: Spiele von Activision-Blizzard nicht mehr verfügbar

Nvidias Spiele-Streamingdienst Geforce Now hat erst kürzlich seinen Beta-Status verlassen (unser Video-Eindruck von Geforce Now). Wollt ihr einen Titel über den Dienst streamen, müsst ihr ihn zuvor in einem anderen Shop wie Steam erworben haben. Laut Nvidia unterstützt Geforce Now über 1.500 Titel.

Wie Nvidia nun mitteilte, sind jedoch ab sofort sämtliche Titel von Activion Blizzard wie Starcraft 2, Overwatch (im Test, Note 9.5) oder Call of Duty (im SP-Test, Note 9.0) nicht mehr über Geforce Now verfügbar. Dies geschah auf den Wunsch von Activision Blizzard hin.

Die Zusammenarbeit mit Publishern für den eigenen Streaming-Katalog bedeute nicht nur das Hinzukommen von neuen Spielen, sondern wie bei anderen Anbietern auch die Entfernung von Titeln, so Nvidia. Der Streaming-Anbieter hofft auf eine weitere Zusammenarbeit mit Activision Blizzard, um deren Portfolio in Zukunft wieder anbieten zu können.