The Division 2: Warlords of New York – Inhalte & Preis des neuen Addons

PC XOne PS4

Etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung von The Division 2 (im Test mit Wertung 9.0) kündigte Ubisoft jüngst recht überraschend einen neuen, kostenpflichtigen Download-Inhalt an. Demnach erscheint Warlords of New York am 3. März zum Preis von 29,99 Euro. Wer möchte, kann für den Betrag von 59,99 Euro ein Paket erwerben, das das Hauptspiel und den neuen DLC umfasst.

Warlords of New York bietet euch unter anderem neue Story-Missionen im neuen New Yorker Schauplatz Manhatten oder auch ein überarbeitetes Fortschrittssystem, durch das ihr mit eurem Charakter auf die Maximal-Stufe 40 leveln könnt. Hinzu kommen neue exotische Ausrüstungsobjekte, neue Fertigkeiten und Waffen sowie ein erweitertes Endgame samt einer dreimonatigen Season. Bei Bedarf könnt ihr außerdem eine Level-30-Spielfigur erstellen, um somit direkt die Erweiterung spielen zu können.

Wichtig zu wissen ist, dass ihr erst nach Washington D.C. zurückkehren könnt, nachdem ihr die Kampagne des Addons abgeschlossen habt. Zu Story des DLCs heißt es:

Während die Division damit beschäftigt war, Washington, D.C. zu sichern, hat ein wohlbekannter Schatten die Straßen von New York heimgesucht. Aaron Keener, einer der Original-Antagonisten aus The Division, wie auch der erste abtrünnige Agent, hat die Fraktionen von New York unter seine Kontrolle gebracht und sie genutzt, um Lower Manhattan einzunehmen.

In der Summe umfasst Warlords of New York fünf Haupt- und acht Nebenmissionen. Das von einem Hurrican betroffene Lower Manhatten bietet unter anderem den Financal District, ein Bürgerzentrum oder den Battery Park. Wie schon im Hauptspiel stehen euch Open-World-Aktivitäten zur Verfügung, zudem könnt ihr euch auf die Suche nach Geheimnissen und Sammelobjekten begeben.

Beim abschließenden Video handelt es sich um den offiziellen Walkthrough zu Warlords of New York, sodass ihr im Verlauf von etwa zehn Minuten zahlreiche Impressionen erhalten. Den CGI-Trailer zum DLC könnt ihr euch auf dieser YouTube-Seite anschauen.