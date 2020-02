Outriders: Neuer Trailer zum Koop-Shooter // Live-Stream am 13.2.

PC XOne PS4

Auf der E3 2019 kündigte Entwickler Poeple Can Fly (Bulletstorm, Painkiller) erstmals seinen neuen Titel Outriders an. Nun haben das polnische Studio und Publisher Square Enix einen neuen Trailer zu ihrem Shooter veröffentlicht.

Darin seht ihr den Planeten Enoch, auf dem die Menschheit einen Neuanfang wagen wollte. Es lief nicht wie geplant, unter anderem wegen eines mysteriösen Signals, das übermenschliche Kräfte verleiht, aber die Menschen auch verdirbt. Der unter der News eingebundene Trailer zeigt, wie Spieler neben Schusswaffen auch besagte Kräfte einsetzen, um Menschen und Kreaturen zu bekämpfen.

Mehr wird People Can Fly im Rahmen eines Streams am 13. Februar um 21 Uhr zeigen, bei dem erstmals Gameplay zu sehen sein wird. Später am selben Tag werdet ihr auch unsere Preview hier auf GamersGlobal finden. Outriders erscheint Ende 2020 für PC, PS4, Xbox One sowie die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X.