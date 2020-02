The Last of Us - Part 2: Spielbare Demo auf der PAX East 2020

PS4

Naughty Dog wird im Rahmen der diesjährigen Pax East in Boston den Besuchern eine spielbare Demo zu The Last of Us - Part 2 (zum E3-Bericht) bieten. Dies hat Arne Meyer, der Studio-Director of Communications, auf dem offiziellen Playstation Blog bekannt gegeben. Meyer dazu:

Nicht nur, dass Ellies und Joels Reise in Boston begonnen hat – die PAX East hat noch eine besondere Bedeutung für uns: Es war der Ort, an dem wir euch 2013 die erste Chance gegeben haben, The Last of Us anzuspielen. Wir dachten, es wäre angebracht, wieder in die Stadt zurückzukehren, in der alles begonnen hat, um den Fans das allererste Spielerlebnis für The Last of Us Part II zu ermöglichen.

Die Pax East 2020 findet im Zeitraum vom 27. Februar bis 1. März in Boston Convention and Exhibition Center statt. Während dieser Zeit werden die Besucher der Messe die Möglichkeit haben, die Mission „Patrouille“ zu spielen. Dabei handelt es sich um ein Gebiet zu Beginn des Spiels, in dem Ellie und Dina sich aus Jackson heraus in die Umgebung herauswagen, um Infizierte zu erledigen. Die Demo soll eine Stunde an Gameplay bieten und euch einen ersten kleinen Eindruck vom Spiel liefern. Die Plätze an den Ständen sind allerdings begrenzt. Wer sich einen Platz sichern will, kann dies ab sofort via „Experience PlayStation”-Mobile-App tun. Die App könnt ihr euch im App Store und bei Google Play herunterladen. Neue Termine für die Spielsession werden an jedem Tag der Spielemesse verfügbar sein. Details dazu will Naughty Dog über die sozialen Kanäle, wie Facebook, Twitter und Instagram bekannt geben.

Neben der geplanten Demo gibt es ab sofort eine neue und limitierte acht Zoll große Polyresin-Figur „Ellie mit Machete“ von Dark Horse zum Vorbestellen. Die Limitierung wird von der Anzahl der Vorbestellungen abhängen, die bis zum 13. März angenommen werden. Danach wird die Figur nicht mehr erhältlich sein. Außerdem will Dark Horse diesen Sommer eine acht Zoll große PVC-Variante der letztes Jahr erschienenen „Ellie mit Bogen”-Figur veröffentlichen.

Darüber hinaus gibt es ab sofort neue Konzeptkunst-Drucke zu The Last of Us - Part 2 von Cook and Becker, die als Giclee-Kunstdrucke in Museumsqualität, samt Nummerierung und Echtheitszertifikat erworben werden können. Außerdem hat Naughty Dog zwei neue Hintergrundbilder mit Ellie zum herunterladen veröffentlicht, sowie ein kostenloses Theme, das ihr für euren PSN-Account freischalten könnt und das abhängig von der Systemuhr eurer PS4 vom Tag- zum Nacht-Design wechselt. In Europa müsst ihr dafür den Code „9DEK-PKNG-N445“ im PS-Store eingeben. Der Code ist bis zum 11. Februar 2021 gültig und wird „so lange der Vorrat reicht“ angeboten. Weitere Details könnt ihr unter dem Quellenlink erfahren.