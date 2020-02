Xbox Series X: Phil Spencer zum aktuellen Stand der Abwärtskompatibilität

Eines der großen Features der kommenden neuen Microsoft-Konsole Xbox Series X wird die Abwärtskompatibilität sein und wie der Hersteller verspricht, sollen nicht nur die Titel der aktuellen Generation, sondern auch Last-Gen-Spiele und auch die Spiele aus der ersten Xbox-Ära, die bereits auf der Xbox One laufen, auf dem neuen System gespielt werden können. In einem Interview mit Gamespot sprach der Xbox-Boss Phil Spencer über den aktuellen Stand der Entwicklung. Wie er verriet, gibt es bereits zahlreiche Titel, die auf der Xbox Series X laufen, allerdings bei weitem noch nicht alle, weshalb er aktuell viel mit Testen beschäftigt ist:

Ich versuche es. Es befindet sich in der aktiven Entwicklung und wird manchmal auch von vorne gestartet. Aktuell sind noch nicht alle Spiele vollständig kompatibel. Wir arbeiten an unserer Liste der genehmigten Spiele. Man kann online sehen, was ich spiele. Es gibt bereits Unmengen von Titeln, die funktionieren.