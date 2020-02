Anthem: Bioware bestätigt fundamentale Überarbeitung des Spiels

PC XOne PS4

Teaser

Anthem ab 9,30 € bei Amazon.de kaufen.

Der seit dem Launch unter vielen Problemen leidende Online-Shooter Anthem (Testnote: 7.0) wird komplett überarbeitet. Dies hat Bioware nach den im letzten Jahr vorangegangenen Gerüchten nun offiziell bestätigt. Wie Biowares General Manager Casey Hudson in dem Artikel auf der offiziellen Homepage des Studios erklärt, sind fundamentale Veränderungen an dem Spiel mit dem Fokus auf das Kern-Gameplay und den Gameplay-Loop geplant.

Laut Hudson habe das Team im letzten Jahr hart daran gearbeitet, die Stabilität und die Leistung, des Titels, sowie die allgemeine Lebensqualität im Spiel zu verbessern und gleichzeitig drei Saisonale Inhaltsupdates mit neuen Inhalten und Funktionen bereitzustellen. Man habe aber auch dem Feedback der Fans zugehört und diese haben vor allem ein befriedigenderes Loot-System, ein besseres Langzeit-Fortschrittssystem und ein erfüllenderes Endgame gefordert. Man sei sich daher bewusst, dass noch wesentlich mehr getan werden muss, um das volle Potenzial des Titels auszuschöpfen, und dass ein Update oder eine Erweiterung nicht dafür ausreichen werden, sondern eine umfassendere Überarbeitung des Spiels nötig sei.

In den kommenden Monaten werden wir uns auf eine längerfristige Neugestaltung des Spielerlebnisses fokussieren und im Besonderen daran arbeiten, das Kernstück des Spiels, den Gameplay-Loop, mit klaren Zielen, motivierenden Herausforderungen und dem Fortschrittsystem mit sinnvollen Belohnungen neu zu erfinden, wobei wir den Spaß am Fliegen und Kämpfen in einer riesigen Science-Fiction-Fantasy-Umgebung bewahren wollen. Und um das richtig zu machen, werden wir etwas tun, was wir gerne schon beim ersten Mal getan hätten - einem fokussierten Team die benötigte Zeit einräumen, zu testen und zu verbessern, wobei wir uns in erster Linie auf das Gameplay konzentrieren.

Ob Bioware ein ganzes Jahr nach Spiel-Release das Ruder noch umreißen und neue Spieler in die Welt von Anthem locken kann, muss die Zukunft zeigen. Wie lange die aktuell aktiven Spieler auf die versprochenen Verbesserungen warten müssen, ließ das Studio vorerst offen. Während die neue Version von Anthem sich in der Entwicklung befindet, soll das aktuell Spiel wie gewohnt weiterlaufen und mit Events und Aktualisierungen im Online-Store versorgt werden. Alte saisonale Inhalte und der Cataclysm sollen wiederkehren, Neues solltet ihr allerdings nicht erwarten, da der Großteil des Teams an der Neuausrichtung des Spiels arbeitet.