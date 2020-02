Retrokompott Folge 110: Metroidvanias Teil 2

Metroidvanias. Für viele Spieler ist dies nicht nur eine Genre-Bezeichnung. Nein, es ist ein Versprechen. Eine Verheißung auf viele Stunden Spielspaß. Für andere Spieler ist es nicht nur eine Genre-Bezeichnung. Nein, es ist eine Abschreckung. Die Sicherheit, ständig in einem Level vor und zurück latschen zu müssen.

Zu welcher Spielergattung ihr euch auch immer zählt: In dieser neuesten Ausgabe des Retrokompotts beleuchtet das Podcaster-Team rund um Patrick Becher und Rbin Lösch bereits zum zweiten und nicht zu letzten Mal diese ganz eigene Spielegattung. Themenexperten sind Oliver Lindau, Andreas, Derk und Marius. Und Quizonkel Wolfgang hat in Gestalt von Manuel einen neuen Freiwilligen gefunden. Das Interview dieser Ausgabe führte Patrick mit Kevin Toms, der in den Achtzigern mit seiner Football Manager-Reihe bekannt wurde. Ebenfalls wieder mit dabei sind die kurzen Retro-Quickies. Mit einer Dauer von 4.23 Stunden bleibt der aktuelle Podcast auch wieder unter der psychologisch wichtigen Fünf-Stunden-Marke.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 23. Februar 2020 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet bereits am 14. Februar ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt.