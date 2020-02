Dragonball Z - Kakarot: Bandai Namco gibt Verkaufszahlen bekannt

PC XOne PS4

Das letzten Monat veröffentlichte japanische Action-Rollenspiel Dragonball Z - Kakarot (im Test) von Cyber Connect 2 hat laut Bandai Namco Entertainment einen sehr erfolgreichen Start hingelegt. Wie der Publisher im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Investoren bekannt gab, verkaufte sich der Titel in der ersten Woche nach Release mehr als 1,5 Millionen Mal.

Damit schaffte das Spiel eine solide Startbasis, auch wenn die Verkäufe nicht ganz an die des letzten Ablegers des Dragonball-Franchises heranreichen. Denn Dragonball FighterZ verkaufte sich in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung weltweit über zwei Millionen Mal. Diesen Meilenstein will Bandai Namco mit Dragonball Z - Kakarot nun bis Ende des Jahres erreichen.