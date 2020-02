Spiele 2020 & Würmer: GG-Twitch-Event am 12.2. ab 19 Uhr

Teaser Es ist bald wieder soweit: Arglose User verirren sich auf eine Livestream-Seite, wo sie UNS beim Reden, Spielen und Kommentarebeantworten beobachten können. Schwerpunkt sind diesmal die Hits 2020.

Bei der Weihnachtsaktion 2019 habt ihr mit eurer regen Beteiligung einiges bewegt. Wir konnten neue Hardware anschaffen und produzierten einige Dankeschön-Videos: die Nemesis-Videos von Dennis, Jörg und Hagen, VR-Eskapaden mit Keep Talking and Nobody Explodes und The Exorcist Legion sowie das Mutliplayer-Duell in Worms und die Neuauflage des legendären Jörg-Heinrich-Duells in Age of Empires 2. Diese Woche öffnet sich der Vorhang für ein weiteres finanziertes Dankeschön: Am Mittwoch, den 12. Februar 2020 findet ab 19 Uhr unser nächster Twitch-Event stand.

Für unser rund dreistündiges Programm wollen wir die großen Hype-Titel des Jahres 2020 besprechen, aber auch kleinere Titel, auf die sich Jörg, Dennis und Hagen in diesem Jahr freuen. Außerdem kämpft die Redaktion erneut um den Titel des Königs der Wirbellosen in Worms W.M.D. und an genug Raum für Fragen von euch wurde ebenfalls gedacht.

Seid 12.2.2020 ab 19 Uhr dabei, wenn wir live und in Farbe ausstrahlen. Stellt uns eure Fragen und mischt im lebhaften Chat mit auf www.twitch.tv/gamersglobal!