THQ Nordic gründet neues Studio in Bratislava

Der schwedische Publisher THQ Nordic hat ein neues Studio unter dem Namen Nine Rocks Games in der slowakischen Hauptstadt Bratislava gegründet. Das Team setzt sich aus Entwicklern zusammen, die zuvor an Spielen wie DayZ, Soldier of Fortune 3, Conan und Chaser gearbeitet haben und soll in Kürze mit der Entwicklung eines neuen Survival-Shooters beginnen. Seitens David Durcak, CEO von Nine Rocks Games, heißt es dazu:

Wir freuen uns sehr darauf uns in unserem Büro einzurichten, unsere Teamgröße nach und nach zu optimieren und mit der Arbeit an unserem Projekt zu beginnen. Mit THQ Nordic als Partner hat unsere talentierte Gruppe perfekte Bedingungen für die Zusammenarbeit bei unserem ersten Gemeinschaftsprojekt geschaffen.

THQ Nordics CEO Klemens Kreuzer hieß in einem Statement das neue Studio im Netzwerk der bestehenden THQ-Spieleschmieden willkommen: