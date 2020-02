The Complex: FMV-Adventure von Handmaid's-Tale-TV-Autorin kommt im März

PC Switch XOne PS4 MacOS

Publisher Wales Interactive, der bereits andere FMV-Adventure wie Late Shift (im Check) vertreibt, gab kürzlich den Release des intern entwickelten interaktiven Films The Complex bekannt. Der Thriller wird am 31. März 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

In The Complex wird der Spieler immer wieder Entscheidungen für die Protagonistin Dr. Amy Tennant treffen. Die entscheiden teils über Leben und Tod von Figuren und nehmen Einfluss darauf, auf welches der acht Enden die Live-Action-Szenen zusteuern. Außerdem wird The Complex die Entwicklung von Amys Beziehungen zu anderen Figuren aufzeichnen und am Ende eines Durchgangs ihren Charakter mit einem Punktesystem bewerten.

Für die Story zeichnet Lynn Renee Maxcy verantwortlich, die Teil des Autoren-Teams der TV-Serie The Handmaid's Tale (auf Grundlage des Romans von Margaret Atwood) war. Hauptfigur Amy findet sich nach einem Bio-Waffen-Angriff auf London mit einem alten Freund in einem abgeriegelten Labor wieder und langsam geht beiden die Luft aus. Unter diesen Zeilen findet ihr den Trailer zu The Complex.