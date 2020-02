GG-Rückblick KW 6/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 6: Rückblick von Sonntag, 2. Februar, bis Samstag, 8. Februar 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Hinter uns liegt eine Woche, die euch mehrere redaktionelle Inhalte beschert hat. Angefangen bei gleich zwei Jörgspielt-Ausgaben, einer Preview zu Nioh 2 sowie den Tests zu Zombie Army 4 - Dead War und Tentem. Darüber hinaus steht euch Jörgs erste Uncut-Stunde zu Warcraft 3 - Reforged zur Verfügung, zudem stellen wir euch den Streamingdienst Geforce Now vor sowie jene Spiele oder Serien, auf die sich die Redakteure im aktuellen Monat freuen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Zwei Meldungen mit Bezug zu Deadalic Entertainment stehen ganz oben auf der nachfolgenden Aufzählung: Die Einstellung eines RTS-Titels und das Geschäftsmodell des Hamburger Unternehmens. Interessiert hat euch außerdem die Kickstarter-Kampagne zu Wonderful 101, Informationen zum Entwicklerupdate zu Warcraft 3 - Reforged oder auch, dass Dan Houser das von ihm mitgegründete Rockstar-Studio verlässt. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 9. Februar (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Im jüngsten User-Artikel geht es um das Thema der Schwarzkopien, während euch im Spiele-Check AO Tennis 2 vorgestellt wird. Das „Das Spielen unsere User“-Projekte feierte mit einer besonders umfangreichen Galerie sein fünfjähriges Bestehen, eine spezielle Galerie könnte sich in den kommenden Wochen um das LWS-Franchise drehen, sofern sich genügend Teilnehmer finden:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Atari 2600/7800: Neues Buch von Bitmap Books vorbestellbar

Für diejenigen unter euch, die sich für Hardware aus längst vergangenen Zeiten interessieren, gibt es seit Kurzem neuen Lesestoff in Form eines Buches. Auf knapp 530 Seiten werden euch unter anderem der Atari 2600 und der Atari 7800 ausführlich vorgestellt, außerdem erfahrt ihr Wissenswertes zur Geschichte von Atari.

» Elite Force 3 im Picard-Universum, das wäre was. «

— Ganon am 8. Februar 2020

❺ ⚊ KW 6/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Passend zur weiter oben verlinkten DU-Galerie 1/2020 verlinken wir euch an dieser Stelle jene Galerie, mit der dieses Community-Projekt seinen Anfang nahm. Weiteren Lesestoff aus dem Februar 2015 stellen unter anderem ein redaktionelles Interview und der Test zu Life is Strange dar sowie Meldungen zu Adblock Plus, einer Aussage von Electronic Arts oder auch zu einem eBook von Heinrich Lenhardt:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: