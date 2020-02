System Shock 3: Steht der Titel vor dem Aus?

PC XOne PS4 MacOS

Eigentlich wollte OtherSide Entertainment noch im Laufe dieses Jahres mit System Shock 3 eine moderne Fortsetzung zum 1999 erschienenen Klassiker System Shock 2 (zum Report) liefern. Doch nun sorgt eine Aussage eines ehemaligen Entwicklers für Spekulationen um ein mögliches Aus des Projekts. So berichtet der ehemalige Mitarbeiter des Studios, Kin Corn Karn, im RPG-Codex-Forum, dass das ursprüngliche Team den Titel gar nicht mehr entwickelt. Wer sich genau hinter dem Pseudonym verbirgt, ist nicht bekannt, denn Kin Corn Karn wollte seine Identität nicht preisgeben, wurde aber von RPG-Codex als ehemaliger Entwickler des Titels bestätigt.

Bereits im Dezember letzten Jahres machte der Nutzer Mr. Tibbs auf Resetera darauf aufmerksam, dass mehrere Entwickler ihre LinkedIn-Profile dahingehend aktualisiert haben, dass sie nicht mehr in der Austin-Niederlassung von Otherside Entertainment, das für System Shock 3 verantwortlich ist, arbeiten, darunter Grafikprogrammierer, Senior-Designer und mehr.

Laut dem Insider sollen vor allem finanzielle Probleme des Publishers Starbreeze zu der aktuellen Situation geführt haben, der aufgrund seiner Situation die Rechte an das Studio zurückgab. Doch das Team soll auch so genügend Probleme gehabt haben, denn laut der Quelle waren die Gerüchte, das Spiel sei zur Hälfte fertig, falsch gewesen. Die Kernsysteme waren zwar eine gute Grundlage, was aber die Inhalte angehe, so lag das Team meilenweit zurück und inzwischen sei nahezu jeder, der daran gearbeitet hatte, nicht mehr im Team, so der Insider.

Mr. Tibbs hatte bereits letzte Woche den für gewöhnlich gut informierten Kotaku-Redakteur Jason Schreier kontaktiert, der laut eigener Aussage von seinen Quellen Ähnliches erfahren hat:

Es ist definitiv korrekt, dass sie das Team verkleinert haben. Ich weiß, dass Warren Spector immer noch an dem Spiel arbeitet und daran, einen Weg zu finden, es doch noch zu realisieren. Ich weiß nicht, wie viele andere Leute noch da sind.

Otherside Entertainment hat bisher offiziell keinen Entwicklungsstopp angekündigt. Möglicherweise hat das Team bereits einen neuen Publisher für das Projekt in Aussicht? Sobald sich das Studio selbst dazu äußert, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.