Metro Exodus wird in naher Zukunft nicht über GOG erhältlich sein

PC XOne PS4

Während Metro Exodus (Testnote: 7.5) nach dem baldigen Ende der einjährigen Exklusivität im Epic Game Store ab dem 15. Februar 2020 auch über Valves Online-Plattform Steam erhältlich sein wird, erteilte das Studio den Fans der DRM-freien GOG-Versionen vorerst eine Absage.

Auf Twitter auf einen Release für CD Projekts Store angesprochen, antwortete das Team: „Wir haben aktuell keine Pläne, Metro Exodus in naher Zukunft auch im GOG-Store anzubieten.“ Die Polen haben auf den Tweet mit einem humorvollen animierten Bild reagiert. Weshalb das Studio den Titel derzeit nicht auf GOG.com veröffentlichen will, ist nicht bekannt. Es bedeutet aber nicht, dass es später nicht trotzdem eine DRM-freie Fassung des Spiels in dem Store geben könnte. Schließlich sind die beiden Vorgänger Metro 2033 (Testnote: 8.5) und Metro - Last Light (Testnote: 8.5) beide als Redux-Version dort erhältlich (und aktuell um 75 Prozent reduziert).