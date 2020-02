Below: Im Frühjahr auch für PS4, leichterer Erkundungsmodus eingeführt

PC XOne PS4

Bisher war das sehr knackige Roguelike-Adventure Below (Jörgs 1. Stunde uncut, Stunde der Kritiker) ausschließlich für den PC und die Xbox One erhältlich. Wie das verantwortliche Studio Capybara Games zum Wochenende hin verkündete, wird der Titel noch im Frühjahr auch für die PS4 veröffentlicht. Die PS4-Version wird mit dem neuen Erkundungsmodus aufwarten, der für den PC und die Xbox One bereits jetzt verfügbar ist. In diesem wird das Spiel zwar nach wie vor herausfordernd, aber nicht mehr so gnadenlos sein. Auf Steam heißt es von dem Studio dazu:

Es wurde uns mit der Zeit klar, dass die Menschen den grübelnden Ton und die melancholische Atmosphäre der Insel lieben und wir wollten den Spielern die Möglichkeit bieten, diese Spielwelt zu erleben, ohne das sie den brutalen Ausdauertest bestehen müssen, der normalerweise dafür erforderlich ist.

In dem Erkundungsmodus gibt es unter anderem keinen Hunger oder Durst mehr, ihr könnt nicht mehr mit einem einzigen Streich erledigt werden (instant Kills) und der euch zugefügte Schaden wird euch grundsätzlich als eine Blutung zugefügt, die gestoppt werden kann. Außerdem lässt sich euer Spielstand an den Lagerfeuer-Stellen permanent speichern. Der alte Spielmodus wurde mit der Einführung des Erkundungsmodus in Survival-Modus umbenannt.