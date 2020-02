Rosige Zukunft oder Niedergang?

Teaser Seit rund 13 Jahren veröffentlicht Daedalic als Entwickler und Publisher Spiele. Doch seit Jahren ist der Wurm drin. Fängt sich das Unternehmen wieder oder droht womöglich gar das Aus?

Bin unsicher, würde es mir aber wünschen. 34% Ja, aber nicht mit Bastei Lübbe. 13% Bin unsicher, spielt für mich letztlich aber kaum eine Rolle. 13% Ist mir vollkommen egal. 12% Nein, nicht mit der aktuellen Release-Politik. 11% Nein, lange wird es die nicht mehr geben. 11% Ja. 5% Andere Meinung (siehe Kommentar). 1%

News-Update (Ergebnis):Rund 18 der Umfrageteilnehmer glauben auch nach den jüngsten Entwicklung an eine erfolgreiche Zukunft von Daedalic Entertainment – wobei beinahe ein Viertel davon dies nur ohne Fortbestehen der Verbindung mit Bastei Lübbe für möglich halten. Die Sympathien scheinen ebenfalls mehrheitlich auf Seiten der Macher von Edna bricht aus und Co. zu liegen. Von jenen Umfrageteilnehmern, die sich keine fundierte Einschätzung zutrauen (ännähernd die Häfte insgesamt), würde sich eine klare Mehrheit von mehr als 72 Prozent eine positive Zukunft für das Unternehmen wünschen. Gänzlich gleichgültig stehen der Entwicklung Daedalics etwa 12 Prozent gegenüber, was gemäß den Kommentaren oft am geringen Interesse an deren Produkten respektive den bedienten Genres zu liegen scheint. Skeptisch bis düster schätzen 22 Prozent aller Umfrageteilnehmer die Zukunft Daedalics ein, wovon etwa die Hälfte gar ein nicht allzu weit entferntes Ende nahen sieht. Das vollständige Ergebnis im Überblick:Urspürngliche News:Beim Hamburger Publisher und Entwickler Daedalic Entertainment hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Insbesondere nachdem Bastei Lübbe in 2014 die Mehrheit am Unternehmen erwarb , veränderte sich das Portfolio deutlich. So ganz rund lief es aber auch nach diesem Schritt bei Daedalic dem Anschein nach nicht. Nachdem die Erwartungen von Bastei Lübbe offenbar verfehlt wurden, stand ein möglicher Verkauf von Daedalic bereits 2018 erstmals öffentlich zur Debatte Unabhängig von den Ansprüchen von Bastei Lübbe fühlten sich besonders die treuesten Anhänger bisweilen auf den Schlips getreten, die Daedalic vor allem mit den unzähligen klassischen Adventures der ersten Jahre nach der Unternehmensgründung 2007 gewonnen hatte. So wurde 2018 beispielsweise die Entwicklung von The Devil's Men für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt . Zuletzt soll Daedalic für größere finanzielle Verluste gesorgt haben, im Zuge dessen wurde etwa die Weiterentwicklung des noch im Early-Access befindlichen RTS A Year of Rain eingestellt In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob ihr an eine Zukunft von Daedalic Entertainment glaubt. Seid ihr in Bezug darauf zuversichtlich oder eher skeptisch oder ist es euch mehr oder weniger egal, ob das Unternehmen fortbesteht? Lasst uns wie üblich nicht nur in der unten eingebetteten Umfrage eure Meinung wissen. Verratet uns sehr gerne genauer in den Kommentaren, weshalb ihr weiterhin an Daedalic glaubt, aus welchem Grund ihr ein baldiges Ende erwartet/ befürchtet oder auch, was sich eurer Meinung nach für bessere Erfolge in Zukunft ändern müsste. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, eure Meinung im Kommentarbereich mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link