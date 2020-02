Wolcen - Lords of Mayhem: Details zum Endgame des Hack and Slay

PC

Seit mehreren Jahren arbeitet das Wolcen Studio mit Wolcen - Lords of Mayhem (ehemals Umbra) an einem Hack and Slay, das grob eine Mischung aus Diablo 3 und Path of Exile darstellt. Nach Alpha- und Betaphase sowie einem langen Early-Access-Zeitraum erscheint der ambitionierte Titel kommende Woche Donnerstag, am 13. Februar. Aktuell steht Besitzern des Spiels vor allem der erste von drei Akten der Kampagne zur Verfügung sowie eingeschränkt das freie Spielen. Zum Release – bei dem alle Charaktere zurückgesetzt werden – soll der Titel schließlich vollständig spielbar sein, was neben der Kampagne auch zahlreiche neue Skills, weitere Gameplay-Features oder auch das Endgame umfasst.

Auf Letztgenanntes gaben die Entwickler kürzlich einen Ausblick, nachdem es bislang dazu recht wenige Informationen gab (zum Beispiel in Form der Steam-Achievements). Demnach könnt ihr nach dem Abschluss des dritten Aktes mit euren Charakteren den Endgame-Modus betreten oder eine neue Spielfigur erstellen, die ihr ohne die Kampagne aufleveln könnt.

Im Endgame selbst könnt ihr Gebäude errichten und Projekte für Stormfall abschließen, bei der es sich um eine Stadt beziehungsweise das Spieler-Hub handelt. Die verschiedenen Vorhaben benötigen wiederum Ressourcen, die ihr durch das Abschließen zufälliger Dungeons (mit oder ohne Modifikatoren) erhaltet. Je größer die Herausforderung ist, der ihr euch stellt, desto schneller könnt ihr zum Beispiel Gebäude errichten.

Habt ihr ein Projekt abgeschlossen, erhaltet ihr Belohnungen, zudem werden weitere Vorhaben freigeschaltet, die bessere Belohnungen bieten sollen. Als Beispiele nennt das Studio Truhenplätze, Talentpunkte, Komponenten, Farbstoffe und andere „coole Dinge“.

Stichwort Farbstoffe: In Wolcen - Lords of Mayhem sollt ihr eure Spielfiguren möglichst individuell gestalten können, wofür euch unter anderem das Färben zur Verfügung steht. Jeder Gegenstand verfügt dabei über mehrere veränderbare Bereiche. Zu Beginn könnt ihr aus insgesamt 140 Farbstoffen wählen, die ihr durch Loot oder als Quest-Belohnungen erhaltet.

Im entsprechenden Komsetikinventar könnt ihr euren Charakter zudem drehen und die Beleuchtung anpassen sowie bei Bedarf die Benutzeroberfläche ausblenden. Das Bild über sowie das kurze Video unter diesen Zeilen zeigen einige der Möglichkeiten dieses „Fashion“-Systems.

Bis zum 13. Februar könnt ihr das auf der CryEngine basierende Wolcen - Lords of Mayhem zum Preis von 29,99 Euro erwerben, anschließend wird der Betrag auf 39,99 Euro angehoben.