Ubisoft startet neues Infotainment-Format gTV

Am Donnerstag hat Ubisoft sein neues, deutschsprachiges Infotainment-Format gTV gestartet. Unter dem Label will der französische Entwickler und Publisher ab sofort Videos mit unterschiedlichen Schwerpunkten rund um das Thema Spiele auf den einschlägigen Plattformen und in den sozialen Medien veröffentlichen.

Neben, aus der französischen Konzernzentrale, angelieferten Videos sollen auch speziell auf den deutschen Markt zugeschnittene Inhalte entstehen. Mit diesen hat Ubisoft die in Hamburg ansässige Firma Rocket Beans beauftragt, die mit Moderator Gunnar Krupp bereits seit Herbst letzten Jahres eine Talkshow konzeptioniert und produziert. Dabei sind namhafte Gäste wie Smudo, Uke Boss oder Sternekoch Alexander Herrmann. Zudem sollen in unterschiedlichen Rubriken Let's-Plays, Dokumentationen und andere Beiträge über Computerspiel-Helden, Entwickler sowie "außergewöhnliche Mitglieder der Community" und weitere kreative Beiträge zum Thema veröffentlicht werden. Laut Informationen des Branchen-Magazins gameswirtschaft.de sind auch Livestreams sowie Retro-, Koch- und News-Formate geplant.

Die ersten Beiträge könnt ihr euch bereits anschauen: Zum Beispiel ein kurzes Video über Steve Wozniaks, nicht sehr bekannte, Tetris-Profession oder die erste Talkshow mit den Gästen Fabian Siegismund und Gregor Kartsios zum Thema "Verlieren in Spielen". Finden könnt ihr die gTV-Videos auf Youtube und Facebook sowie die Livestreams auf Twitch. Folgen könnt ihr gTV zudem auf Twitter und Instagram.