Corruption 2029: Hardcore-Taktikspiel des Mutant-Year-Zero-Studios ab 17.2.

PC

Im Dezember 2018 veröffentlichte das Studio The Bearded Ladies mit Mutant Year Zero - Road to Eden sein Erstlingswerk. In unserem Test bewerteten wir das Rundentaktikspiel seinerzeit mit der Note 8.5, und auch die aktuelle User-Wertung von 7.7 macht deutlich, dass es sich um einen gelungenen Vertreter seines Genres handelt.

Kürzlich gaben die im schwedischen Malmö ansässigen Entwickler zu ihrem kommenden Spiel erste Informationen bekannt, die allerdings eher wenig Aussagekraft haben. Unter der Bezeichnung Corruption 2029 soll euch demnach ein rundenbasierter „Hardcore-Strategietitel“ erwarten, der „selbst die erfahrensten taktischen Spieler auf die Probe stellen“ soll.

Als Schauplatz für Corruption 2029 dient ein dystopisches Amerika, in dem ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Ihr befehligt einen Trupp von Soldaten, die über Augmented-Technologie verfügen, und dringt in das Gebiet der gegnerischen „New American Council“-Fraktion ein. Ob ihr im Verlauf des Spiels zum Beispiel die Units genannten Charaktere wechseln, verbessern und (besser) ausrüsten könnt, ist momentan ebenso wenig bekannt wie Details zu eventuellen Schwierigkeitsgraden und dergleichen.

Mit dem 17. Februar existiert jedoch bereits ein Veröffentlichungstermin – allerdings kann der Titel vorerst ausschließlich im Epic Games Store zum Preis von 19,99 Euro erworben werden. Angaben dazu, ob neben der PC-Fassung auch Umsetzungen für Konsolen geplant sind und ob das Spiel beispielsweise auch via Steam oder GOG.com erhältlich sein wird, gibt es derzeit nicht.

Der nachfolgende Ankündigungstrailer vermittelt euch einen ersten Eindruck von Corruption 2029, indem euch unter anderem drei der Soldaten sowie kurze Gameplay-Szenen präsentiert werden. Weitere Impressionen erhaltet ihr in unserer Galerie anhand der ersten 15 Screenshots.