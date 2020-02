Humble Choice: Februar-Bundle mit Pathfinder, Frostpunk und mehr

PC Linux MacOS

Bei Humble Bundle wurde das Spiele-Line-Up für das Humble Choice Februar 2020 bekannt gegeben. Mit dabei sind im Februar zum Beispiel das Rollenspiel Pathfinder - Kingmaker in der Explorer Edition (es handelt sich hierbei um die Standard-Edition ohne zusätzliche Inhalte), das Hack and Slay Book of Demons (im Indie-Check) und das Aufbaustrategiespiel Frostpunk (Wertung im Test: 8.5) inklusive dem ersten DLC The Rifts. Außerdem stehen euch die folgenden Titel für diesen Monat zur Auswahl:

Je nach gewähltem Abo könnt ihr euch aus den zwölf Titel bis zu neun Spiele aussuchen, seid ihr noch Abonnenten des Classic Plans, dürft ihr sogar zehn Spiele auswählen.