Teaser Einer der Menschen, die Rockstar-Titeln ihre Stimme gegeben hat, verlässt das Studio. Daedalic macht Schwere Zeiten durch. Doch keine Sorge, Dennis und Hagen reden auch über Positives!

Ein Mikro, zwei Redakteure: Wieder einmal ist der Freitag eingekehrt und Dennis nebst Hagen sind in dieser Folge des WoSchCa angetreten, um die Themen der Woche noch einmal zu diskutieren. Die beiden wundern sich etwas über den großen Erfolg der Kickstarter-Kampagne von The Wonderful 101 Remastered und sehen sich die Verabschiedungen bei Rockstar Games und Gears-Entwickler The Coalition an. Außerdem diskutieren sie die letzten schlechten Nachrichten aus dem Hause Daedalic. Alle Themen in der Übersicht: