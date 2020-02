PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Für reichlich Lesestoff ist auch diese Woche gesorgt. Neben zwei Interviews beschäftigt sich ein Autor der Zeit mit der Kritik von Eltern an Fortnite. Auch das Thema warum überhaupt bei Twitch (und ähnlichen Diensten) während des Streams gespendet wird findet hier seine Bühne. Zuletzt schauen wir einem Redakteur von IGM dabei zu wie er versucht mit dem Ring Fit Adventure abzunehmen. Dieses Wochenende konnten wir uns über zwei eingereichte Lesetipps freuen. Vielen Dank an dieser Stelle an Jonas S. weiterhin für seine zahlreichen Einsendungen. Der zweite Tippgeber möchte nicht genannt werden, was wir natürlich respektieren. Trotzdem vielen Dank.

"Fortnite": Schaut genauer hin!

zeit.de vom 03.02.2020, von Thomas Lindemann

Seit vielen Jahren darf man sich als Gamer anhören wie schlimm Computerspiele im allgemeinen sind und "Killerspiele" im speziellen. Ich persönlich kann diesen Begriff ja nicht mehr hören. Nachdem Thomas Lindemann von der Zeit über eine Warnung vor Fortnite gestolpert ist beschäftigte er sich intensiver damit:

"Das Videospiel "Fortnite" ist seit Jahren vor allem unter Jugendlichen sehr beliebt. Kürzlich warnte ein Vater in einem Beitrag in der ZEIT vor dem Suchtpotenzial des Spiels. Hier antwortet unser Autor, der sich als freier Journalist und Vater von zwei Söhnen intensiv mit "Fortnite" befasst hat. An unserer Schule hängt ein Zettel, eine Art Proklamation, so etwas ist selten. "Was macht Fortnite mit unseren Kindern" steht da in großen schwarzen Lettern. In dem kurzen Text folgen Dinge wie: "Sehr nervenaufreibend! Suchtgefahr! Risiko der Kontaktaufnahme mit Unbekannten!" Das regelmäßige Spielen führe zu Konzentrationsschwäche, Ängsten, Leistungsversagen und Verhaltensauffälligkeiten. Das Fazit ist eindeutig: "Wir sagen NEIN zum Computerspiel Fortnite." Die Verfasserinnen oder Verfasser scheinen ein klares Feindbild ausgemacht zu haben. Und ein mächtiges dazu: Das Videospiel Fortnite ist eines der erfolgreichsten dieser Zeit. Der Protest, gerade von Eltern, ist laut, aber hilflos."

Interview von Markus Kludzuweit (Spielmusik von Siedler 1)

kultboy.com vom 02.02.2020, von Deathrider

Eine Empfehlung für Retro-Fans. Markus Kludzuweit dürfte manchen als Komponisten vom ersten Siedler Titel bekannt sein.

"?: Fangen wir mal von ganz vorne an: Was war dein erster Computer?

mk: Es war, wer hätte es ahnen können, der C64. Legendäre Maschine!

Bevor er aber unterm Weihnachtsbaum landete, musste man den Eltern natürlich weismachen, das Teil würde einem bei den Hausaufgaben helfen können. Das war mühsame Überzeugungsarbeit, die sich aber letztlich gelohnt hat.

?: Wie bist du auf die Idee gekommen, Musik für Computerspiele zu schreiben?

mk: Mich hat Musik im Allgemeinen von je her fasziniert und emotional beeinflusst.

Als ich 4 oder 5 war, baute mir mein Vater (welcher der Elektronikbastelei mächtig war) meinen ersten "Synthesizer". Eine kleine graue Kiste mit Lämpchen, Knöpfen und Reglern, an denen man schrauben konnte und die dabei interessante Töne erzeugte. Das Teil hatte allerdings keinen Lautstärkeregler. Vermutlich der Grund, warum es kurze Zeit später "irreparabel kaputt" war.

Computerspiele kamen später hinzu, und da waren es zum Großteil die Musik und die Soundeffekte, die mich faszinierten. „Das will ich auch können“, dachte ich. Als dann 1986 in der 64'er der Soundmonitor von Chris Hülsbeck erschien, gab es endlich auch ein praktikables Tool, um erste Gehversuche zu machen. "



Warum junge Menschen Millionären Geld auf Twitch spenden

derstandard.at vom 07.02.2020

Auch wenn das so jetzt auf GamersGlobal vermutlich schlecht beobachtet werden kann, da hier die Zielgruppe nicht so jung ist und die Redakteure vermutlich keine Millionäre sind, kann es trotzdem interessant sein ich Gedanken zu machen, warum es zu solchen Spenden kommt. Etwas Klarheit versucht dieser Artikel zu bringen. "Amazons Streamingplattform Twitch kann einen anfangs etwas überwältigen. Tausende schauen anderen beim Spielen oder weiteren jugendfreien Aktivitäten zu, geben ihren Senf dazu und spenden Geld. Die bekanntesten Streamer sind Millionäre. Dank kostenpflichtiger Abos, Sponsorings und eben auch Almosen von Zuschauern kommen sie auf teils beachtliche Einnahmen. Fortnite-Streamer Ninja bestätigte etwa gegenüber NBC, dass er allein durch Abos monatlich 500.000 Dollar lukriert. Kotaku hat sich nun mit der Frage auseinandergesetzt, wieso eigentlich zumeist junge Menschen mit geringem Einkommen Geld an Millionäre auf der Plattform spenden."

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Die Shooter-Schmiede, id Software Report

gamersglobal.de vom 16.07.2011, von Christoph Licht

"Benannt nach dem freudschen Es, bezeichnen sie sich selbst als das coolste Entwicklerstudio der Welt. Besonders in den 90ern haben sie die Entwicklung der Ego-Shooter dank innovativer Ideen und beeindruckender Grafik entscheidend beeinflusst. GamersGlobal wirft einen Blick auf die Geschichte des texanischen Studios id Software. Commander Keen, Wolfenstein, Doom und Quake – das sind die vier Spieleserien, die das Entwicklerstudio id Software bekannt und groß gemacht haben. Doch ihr neuster Titel Rage ist anders. Er ist die erste neue Marke seit der Veröffentlichung von Quake am 22. Juni 1996. Und die große Außenwelt, die Rollenspielelemente und der gesamte Rennspielaspekt erscheinen wie eine komplette Abkehr von den engen Düsterkorridoren eines Doom 3."

Fundstück: Der Selbstversuch Ring Fit Adventure

igmonline.de vom 04.02.2020, von Robert Bannert

Der Klischeespieler ist etwas rundlicher, um es vorsichtig auszudrücken. Um zu verhindern, dass der Spieler diesem Klischee entspricht kommen immer mehr Sportspiele auf den Markt. Ob die Spiele geeignet sind um tatsächlich abzunehmen hat nun ein Autor von IGM ausprobiert. "Gamer stehen nicht ganz zu Unrecht in dem Ruf, eher Rettungsringe als Six-Packs zur Schau zu stellen. Weil inzwischen fast jeder Mensch mehr oder weniger oft zum Controller greift, ist das Bild der fetten und pickeligen Couch-Kartoffel zwar überholt, aber trotzdem sind ausgesprochene Viel-Gamer selten an vorderster Fitness-Front zu finden. Und das aus gutem Grund: Videospiele fressen Zeit. Und zwar jede Menge. Wer für hunderte Stunden durch die "Witcher 3"-Spielwelt reitet, kann nicht gleichzeitig joggen oder im Fitness-Center die Kilos wegdrücken. Natürlich gibt es auch jede Menge Sportler, die dem "Games-Virus" zum "Opfer" gefallen sind – darunter sogar Profi-Fußballer, die genauso gerne über den digitalen wie über den echten Rasen stürmen. Trotzdem sind die Prioritäten hier anders gelagert: Zuerst der Sport – dann der Spaß vorm Bildschirm."

Das Projekt C64 Longplays

videospielgeschichten.de vom 30.01.2020, von André Eymann

"Das kostenlose Angebot von “C64 Longplays” bietet euch die Möglichkeit Videos von durchgespielten Commodore 64 Titeln aus dem Internet herunterzuladen und anzuschauen. Wir finden diese Idee nicht nur verrückt, sondern vor allen Dingen innovativ. Die Longplays lassen die Spiele für sich selbst sprechen. Ein genialer und wichtiger Schritt, um das Kulturgut des erfolgreichsten Homecomputers aller Zeiten zu bewahren. Grund genug ein ausgiebiges Interview mit Reinhard Klinksiek, der in der Szene auch als „Monty Mole“ bekannt ist, zu führen. Woher kommt der Wille, ein so umfangreiches Vorhaben überhaupt anzugehen und wie hat alles angefangen?"

Im Video: Wird gebaut! - Command & Conquer History - NostalGIGA

Ein kleines Nostalgie-Video zu Westwood und C&C

Das Team der Lesetipps fürs Wochenende sucht Verstärkung! Habt ihr Lust in regelmäßigen Abständen die LT's mit zu verfassen, meldet euch bei Q-Bert und Necromanus.

Habt ihr Lesenswertes und wollt es hier sehen? Meldet eure Lesetipps oder eure Videovorschläge an Q-Bert und Necromanus.

Video: