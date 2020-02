Activision: Neues Call of Duty und mehrere Remaster in diesem Jahr

PC XOne PS4

Activision hat im Zuge einer Telefonkonferenz mit den Investoren, in der es um die aktuellen Geschäftsergebnisse ging, ein neues Call of Duty für Ende dieses Jahres bestätigt. Das Spiel soll offenbar ein Launchtitel für PS5 und Xbox Series X werden. Interessanterweise wurde jedoch kein Entwicklerstudio genannt. Zwar verrät der Publisher üblicherweise so früh noch keine Details zum Spiel, der Name des Studios wurde aber eigentlich immer im Voraus verkündet.

Im Mai letzten Jahres berichtete Kotaku unter Berufung auf Quellen aus den Entwicklerkreisen, dass Sledgehammer Games, das Studio, das eigentlich das diesjährige Call of Duty liefern sollte, aufgrund von kreativen Differenzen mit dem für Multiplayer zuständigen Raven Studios nur noch eine unterstützende Rolle einnimmt und die Entwicklung Treyarch übertragen wurde. Die bis dahin von Sledgehammer Games und Raven Studios erstellten Assets sollen laut dem Insider beibehalten und von Treyarch für einen Singleplayer-Modus des Spiels genutzt werden. Angeblich soll es sich dabei um ein neues Black-Ops-Spiel im kalten Krieg handeln.

Während der Konferenz teilte Dennis Durkin, der Chief Financial Officer und President of Emerging Businesses, außerdem mit, dass Activision in diesem Jahr noch mehrere Neuauflagen seiner bekannten Marken veröffentlichen will. Welche Spiele es sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Ankündigungen sollen laut Durkin kurz vor dem Release erfolgen.