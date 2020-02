Spieleveteranen-Podcast: Off-Topic-Folge Februar 2020

Teaser Der Off-Topic-Podcast ist für Spieleveteranen-Patreons ab der 1-Dollar-Stufe. Er behandelt Events, Bücher, Musik, Serien, Filme – aber niemals Spiele. Heute u.a.: Giri/Haji und Pete Townshend.

Die Spieleveteranen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer haben auch zur Populärkultur außerhalb des Spielekosmos zu erzählen. Patreon-Unterstützer bekommen schon ab der 1-Dollar-Stufe monatlich die Off-Topic-Folgen auf die Ohren, in denen sich die Herren über Serien, Filme, Musik, Bücher und Events austauschen.

In der 14. Ausgabe reden beide in einem extra-langen Serien- und Film-Ressort unter anderem ausführlicher über die britische Yakuza-Serie Giri/Haji (zu deutsch Pflicht und Schande). Außerdem kommt heraus, dass Jörg und Heinrich beide große Fans einer gewissen bitterbösen Comedy-Serie sind. Abgerundet wird die Folge mit Science-Fiction von einem der Urväter des Cyberpunk sowie der Biographie von The Who-Galionsfigur Pete Townshend.



00:12 Eine Postkarte erreicht die Veteranen, Heinrich entwirft royale Pläne und Jörg erzählt vom vierbeinigem Zuwachs in der GamersGlobal-Redaktion.

11:41 Serien- und Film-Ressort: Wir freuen sich auf die zweiten Staffeln von Altered Carbon und Narcos: Mexico sowie die neue Spielestudio-Komödie Mythic Quest . Gesehen haben wir Giri/Haji, Dracula, Fleabag und Curb Your Enthusiasm (Season 10). Außerdem stand ein Kinofilm an: Weathering With You .

und sowie die neue Spielestudio-Komödie . Gesehen haben wir und (Season 10). Außerdem stand ein Kinofilm an: . 44:52 Buch- und Musik-Ressort: Jörg stellt den Science-Fiction-Roman Agency von William Gibson vor, Heinrich hat die Autobiographie Not Dead Yet (dt.: »Da kommt noch was«) von Phil Collins beendet und sogleich mit Who I Am von Pete Townshend weitergemacht.

