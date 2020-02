Daedalic: Geschäftsmodell laut Mutterkonzern "nicht zukunftsfähig"

PC Switch XOne PS4

Mitte der Woche musste der Publisher Daedalic verkünden, dass die Entwicklung des im Early Access befindlichen Echtzeit-Strategie-Spiels A Year of Rain aufgrund geringer Verkäufe und Spielerzahlen eingestellt wird (wir berichteten). Dies hat offenbar auch Auswirkungen auf die zukünftige Ausrichtung des Hamburger Unternehmens.

Die Bastei Lübbe AG, die 51% der Anteile an Daedalic hält, teilte gestern nach Börsenschluss mit, dass sie Wertberichtigungen im Volumen von 12-14 Millionen Euro auf diese Beteiligung vornehmen muss. Die Jahresprognose für den operativen Gewinn des Mutterkonzerns wurde von 3,5 bis 5,3 Millionen auf -10,5 bis -6,7 Millionen reduziert. Dies wird mit der schwachen Geschäftsentwicklung im Segment Games begründet. Konkreter seien hohe Investitionen in eine Eigenentwicklung von Deadalic geflossen, die vom Markt nicht angenommen wurde – beim von Warcraft inspirierten A Year of Rain (zum Early-Access-Eindruck) handelte es sich um eine Inhouse-Produktion von Deadalic.

"Das Geschäftsmodell unserer 51-prozentigen Finanzbeteiligung erweist sich als nicht zukunftsfähig", erklärt Bastei Lübbe CEO Carel Halff. Der Vorstand des Mutterkonzerns prüfe nun alle Optionen für eine Neupositionierung der Deadalic Entertainment.

Durch die schlechte Geschäftsentwicklung ist die finanzielle Situation der Hamburger Spieleschmiede belastet: das verfügbare Fremdkapital für weitere Investitionen ist nahezu ausgeschöpft. Aktuell fungiert Deadalic unter anderem als Publisher für das Survival-MMO Cryofall und den Dungeoncrawler Iratus - Lord of the Dead, die sich beide in einer Early-Access-Phase befinden. Intern arbeiten die Hamburger an der Tolkien-Versoftung Der Herr der Ringe - Gollum, die 2021 erscheinen soll.