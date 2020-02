The Outer Worlds: Switch-Version verschoben // Nun doch auf Cartridge

PC Switch XOne PS4

Erst vor rund einer Woche berichteten wir, dass die Switch-Version des Obsidian-RPGs The Outer Worlds (im GG-Test mit Note 8.0) mit dem 6. März einen konkreten Releasetermin hat. Diese Information ist nun schon wieder überholt, denn wie Publisher Private Division via Twitter bekannt gab, wird die Veröffentlichung der Version für Nintendos Hybrid-Konsole verschoben. Einen neuen Termin bleibt der Publisher aktuell noch schuldig.

Als Begründung führt das Label von Take Two Interactive an, dass das Team Virtuos, welches an der Portierung arbeitet, vom Coronavirus betroffen sei. Man möchte dem Team ausreichend Zeit zugestehen, um die Entwicklung abzuschließen. In einem weiteren Tweet stellt Private Division klar, dass es den Mitarbeitern von Virtuos gesundheitlich gut gehe, aber das Büro der in Shanghai ansässigen Firma eine Zeit lang geschlossen war.

In diesem Zuge gab der Publisher eine weitere Information preis. Offensichtlich haben sich nicht nur einige GamersGlobal-User über die Entscheidung geärgert, auch die physische Switch-Version nur mit einem Download-Code auszuliefern, denn Private Division hat nun eine Kehrtwende vollzogen und will das Spiel in der physischen Variante jetzt auf einer Cartridge ausliefern. Sobald es einen neuen Termin für den Switch-Port von The Outer Worlds gibt, erfahrt ihr es hier bei GamersGlobal.