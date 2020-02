Metro Exodus: Datum & Uhrzeit für Steam-Release bestätigt

PC XOne PS4

Als im vergangenen Jahr bekannt gegeben wurde, dass Metro Exodus (im Test, Note: 7.5) exklusiv im Epic Games Store erscheint und Steam außen vor bleibt, war die Aufregung groß (wir berichteten).

Doch wie bei vielen solchen Deals war die Exklusivität nur von zeitlich begrenzter Dauer. Wie Entwickler 4A Games nun über den offiziellen Twitter-Account des Spiels bekannt gegeben hat, wird der Shooter am nächsten Samstag, dem 15. Februar, seinen Weg auf Steam finden. Konkret dürft ihr euch ab 6 Uhr europäischer Zeit in das neue Abenteuer von Artjom stürzen. Passend dazu wird am 11. Februar der DLC Sam's Story erscheinen.