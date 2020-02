Epic Games: Zwei Brettspielumsetzungen gratis // Kingdom Come folgt

PC Linux MacOS

Bis zum kommenden Donnerstag, den 13. Februar, könnt ihr euch über den Epic Games Store die Brettspielumsetzungen von Carcassonne und Ticket to Ride kostenlos herunterladen. Ursprünglich sollte mit Pandemic ein dritter Titel gratis zur Verfügung stehen, dieser wurde jedoch gestrichen.

Vor allem für jene unter euch, die sich gern in Rollenspiele vertiefen, könnte interessant sein, dass vom 13. bis 20. Februar Kingdom Come - Deliverance kostenfrei angeboten wird. Wer herausfinden möchte, warum wir in unserem sechsseitigen Test die Wertung 8.0 vergeben haben, kann somit ohne finanziellen Aufwand zugreifen. In diesem Zusammenhang sei außerdem auf unsere Let's-Play-Reihe zum Titel der Warhorse Studios hingewiesen, die 40 Videos umfasst und im Laufe des ersten Halbjahres 2018 veröffentlicht wurde.

Beim zweiten Titel, den ihr ab dem 13.2. eurer Spielebibliothek hinzufügen könnt, handelt es sich um Aztez. Beschrieben wird das Spiel im Epic Games Store als „einzigartige Mischung aus Beat'em Up und rundenbasierter Strategie“.