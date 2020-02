Avorion: Mix aus Elite und Minecraft verlässt Early Access am 9. März

PC Linux MacOS

Nach drei Jahren im Early Access wird die Vollversion des Weltraumspiels Avorion (im Check) am 9. März veröffentlicht, wie der Erlanger Entwickler Boxelware bekannt gab. Avorion ist im Kern eine Sandbox-Weltraum-Simulation wie Elite - Dangerous, in der ihr eine prozedural generierte Galaxis mit eurem Raumgleiter bereist, um etwa Handel zu treiben, zu kämpfen und Metalle von Asteroiden abzubauen.

Die Metalle braucht ihr für den Schiffs-Baukasten, der das Spielprinzip um eine Portion Minecraft anreichert. Von einem Startblock aus steckt ihr Block um Block ein neues Schiff zusammen, wobei Bauform und Ausrüstung zum Beispiel Einfluss auf das Handling nehmen. Mit mehr Materialien könnt ihr immer größere und komplexere Raumfahrzeuge erschaffen.

In der verbleibenden Zeit bis zum Launch wird Boxelware eine Reihe an Videos zu Avorion veröffentlichen. Den Anfang macht eine Einführung in die wichtigsten Aspekte des Spiels, die wir unten für euch eingebettet haben.