Nioh 2: Team Ninja äußert sich zum Umfang und Spielzeit

PS4

In wenigen Wochen werden Team Ninja und der Publisher KOEI Tecmo mit Nioh 2 (im Preview) die Fortsetzung zum 2017 erschienenen Action-Adventure Nioh (Testnote: 8.0) exklusiv für die PS4 veröffentlichen. In einem Interview mit Gamespot hat nun der Producer Fumihiko Yasuda über den Umfang und die Spielzeit des Titels gesprochen. Wie er verriet, wird sich der Nachfolger in den beiden Punkten nicht groß von dem ersten Spiel unterscheiden:

Die Anzahl der Hauptmissionen ist in etwa gleich. Auch in Hinblick auf die Länge ist es dem ersten Nioh ähnlich, aber wenn wir uns anschauen, wie lange es dauerte, bis die Spieler das erste Nioh abgeschlossen hatten, da hing es davon ab, wie gut sie waren, wie sie es gespielt haben usw. Es ist also schwierig zu sagen, aber als ich das Spiel im vergangenen Januar gespielt habe, habe ich 55 Stunden gebraucht.

Spieler können sich also auf eine etwas gleich lange Spielerfahrung gefasst machen. Der erste Teil dauerte im Durchschnitt rund 60 Stunden. Wer alles entdecken und die Nebenquests, die Zwielicht Missionen und die Bonus-Bosse machen wollte, konnte sich durchaus auch rund 80 Stunden lang beschäftigen. Nioh 2 wird ab dem 13. März für die PS4 erhältlich sein. Eine PC-Version wurde zwar bisher noch nicht offiziell angekündigt, angesichts der Tatsache, dass der Vorgänger bereits für Windows umgesetzt wurde, dürfte dies aber nur eine Frage der Zeit sein.