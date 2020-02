Rod Fergusson verabschiedet sich von Gears of War und wechselt für Diablo zu Blizzard

Gears 5 ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Twitter (@GearsViking)

Rod Fergusson, der Leiter von The Coalition (Gears of War) wird sich im kommenden Monat von dem Microsoft-Studio verabschieden und zu Blizzard wechseln, um an dem Diablo-Franchise zu arbeiten. Dies teilte der Macher den Fans kürzlich via Twitter mit. In seinem Tweet schreibt er:

Beginnend im März werde ich bei Blizzard die Leitung des Diablo-Franchises übernehmen. Der Abschied ist bittersüß, da ich unsere Gears-Familie, die Fans und alle bei The Coalition und Xbox liebe. Danke. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Meine Arbeit an Gears of War begann vor über 15 Jahren und seitdem war es die Freude meines Lebens. Doch jetzt ist es Zeit für ein neues Abenteuer. Ich überlasse Gears den fähigen Händen von The Coalition und kann es kaum erwarten, dass jeder am 28. April Gears Tactics spielen kann.

Ferguson ist bereits seit 24 Jahren in der Spielebranche tätig und begann seine Karriere 1996 bei Microsoft, wo er unter anderem an dem Microsoft Train Simulator arbeitete. 2005 wechselte er zu Epic Games, wo er als Executive Producer und Director of Production an der Entwicklung der Gears-of-War-Reihe mitwirkte, bis er 2012 das Studio verließ und zu Irrational Games wechselte, wo er als Executive Vice President of Development in die letzte Phase der Entwicklung von Bioshock Infinite (Testnote: 9.0) involviert war. Nur ein Jahr später verließ das Studio wieder und kehrte 2014 zu Microsoft zurück um die Leitung an The Coalition zu übernehmen, nachdem Microsoft die Gears-of-War-Marke von Epic Games erwarb. Im Laufe seiner Karriere wirkte Ferguson noch an zahlreichen anderen Spielen mit, darunter Counter Strike, Unreal Tournament 3, Lost Planet 2 (Testnote: 7.0) und Bulletstorm (Testnote: 8.5). Xbox-Boss Phil Spencer meldete sich auf Twitter zu Wort und bedankte sich für die Zusammenarbeit: