Doom Eternal: Game Director erklärt Waffen-Upgrades im neuen Video

Der Entwickler id Software hat im Rahmen des IGN-First-Programms das überarbeitete Waffen-Upgrade-System für den kommenden Shooter Doom Eternal (zum Preview) vorgestellt. In dem rund acht Minuten langen Clip erklärt der Game Director Hugo Martin, wie ihr eure Meinungsverstärker im Spiel verbessern könnt, um die zahlreichen Kreaturen und Bosse auf noch effektiveren und spektakuläreren Wegen ins digitale Nirvana zu schicken.

Das Spiel bietet ein sogenanntes Arsenal-Menü, wo ihr einen Überblick über eure Schießeisen und die verfügbaren Modifikationen erhaltet. Jede Waffe im Spiel, abgesehen von der Super-Shotgun und der BFG, bietet zwei Slots für Verbesserungen. So könnt ihr unter anderem eure Waffen mit einer Haftbombe ausstatten, die ihr dann beispielsweise in den Rachen eines Cacodämonen schießen und diesen so mit einem Schuss ausschalten könnt. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Bestiarium, das ausführliche Beschreibungen der verschiedenen Kreaturen enthält und ihre Schwächen offenbart, so dass ihr eure Waffen und Upgrades besser auf eure Gegner abstimmen könnt. Das Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: