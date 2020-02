A Year of Rain: Daedalic stellt die Entwicklung des RTS-Spiels ein

PC

Das im März letzten Jahres angekündigte Echtzeit-Strategiespiel A Year of Rain (im Anspielbericht) wird nicht mehr fertiggestellt. In einem Beitrag auf Steam hat der Entwickler Daedalic Entertainment die Spieler darüber informiert, dass der Titel aufgrund geringer Verkäufe und Spielerzahlen für das in Hamburg ansässige Indie-Studio nicht finanzierbar sei. Wie das Team erklärt, konnte das Spiel im Early-Access weltweit insgesamt nur 5.000 Spieler anziehen, wobei die Anzahl gleichzeitig aktiver Spieler laut Steam-Charts bei gerade Mal 150 lag.

Wir haben uns entschieden, die aktive Entwicklung von A Year of Rain auf Eis zu legen und die laufenden Kosten zu minimieren, indem wir die offiziellen Spielserver mit einem neuen P2P-System ersetzen. Ihr könnt weiterhin Multiplayer-Spiele spielen, indem ihr eine Lobby öffnet, der andere beitreten können, aber es wird kein automatisches Matchmaking mehr geben. Das bedeutet auch, dass Ranglisten und Spielerstatistiken verschwinden werden, aber als positiven Nebeneffekt werden Porträts und Titel von Anfang an automatisch freigeschaltet.

Aus diesem Grund wird der Titel in den nächsten zwei Tagen noch ein letztes großes Update erhalten und danach wird der Support für das Spiel eingestellt. Große Verbesserungen oder Änderungen, wie das überarbeitete Wegfindungssystem, an dem das Studio arbeitete, werden es nicht mehr ins Spiel schaffen. Die restlichen geplanten Karten, der Spielmodus „Against All Odds“, sowie einige andere Features, wie das Ping Menu und die Team Notifications, werden in dem letzten Update enthalten sein, wobei die Entwickler vorwarnen, dass die Qualität aufgrund der Situation vielleicht nicht dem üblichen Standard entsprechen könnte. Das komplette Change-log für den letzten großen Patch könnt ihr unter dem Quellenlink einsehen.