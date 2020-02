Railway Empire: Switch-Version verspätet sich - Neuer Termin bekannt

Switch

Die Umsetzung des Aufbauspiels Railway Empire (Testnote: 8.0) von Gaming Minds Studios wird für die Switch später als ursprünglich geplant erscheinen. Eigentlich sollte der Titel schon in der kommenden Woche für die Besitzer von Nintendos Hybridkonsole verfügbar sein, doch wie der Publisher Kalypso Media auf der hauseigenen Homepage verkündete, kommt das Spiel nun sechs Wochen später, am 27. März 2020, auf den Markt. Einen Grund wurde dafür zwar nicht genannt, es dürfte sich aber hierbei um den obligatorischen „letzten Schliff“ handeln.

Für Windows, Linux, Xbox One und die PS4 ist der Titel bereits seit dem 26. Januar 2018 verfügbar. Die Railway Empire - Nintendo Switch Edition kann schon über den eShop zum Preis von 39,99 Euro vorbestellt werden und wird neben dem Hauptspiel (samt sämtlicher bisher veröffentlichter Updates und Patches) auch die drei DLCs Mexico, Crossing the Andes und The Great Lakes enthalten. Die Zusatzinhalte Germany, France und Great Britain & Ireland werden hingegen ab dem Release des Hauptspiels separat über den eShop erhältlich sein.