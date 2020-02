Xbox Game Pass im Februar mit Final Fantasy 15 und weiteren Spielen

XOne

Die Abonnenten des kostenpflichtigen Services Xbox Game Pass werden auch in diesem Monat mit neuen Spielen beglückt. Als Nachschub für die Xbox One hat Microsoft Square Enix' Rollenspiel Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5), MachineGames' Koop-Ego-Shooter Wolfenstein - Youngblood (Testnote: 7.0) und das Rätselspiel Death Squared von SMG Studio angekündigt. Die ersten beiden Spiele erscheinen auch für den PC. Statt Death Squared gibt es aber White Rabbits Action-Rollenspiel Death's Gambit. Nachfolgend die Termine im Überblick:

Xbox One:

6. Februar 2020 Final Fantasy 15 Wolfenstein - Youngblood

13. Februar 2020 Death Squared



PC:

6. Februar 2020 Final Fantasy 15

Erscheint bald: Death's Gambit Wolfenstein - Youngblood



Ab dem 11. Februar werden darüber hinaus die beiden DLCs The Bad Seed für das Roguelike Dead Cells und Sam’s Story für Metro Exodus (Testnote: 7.5) ins Programm für den PC und die Xbox One aufgenommen. Außerdem wird ab dem 25. Februar die Remastered-Version des Taktik-Rollenspiels Wasteland von inXile Entertainment für die PC-Abonnenten verfügbar sein, das bereits jetzt im voraus heruntergeladen werden kann. Zudem wird am gleichen Tag mit dem Aufbauspiel Two Point Hospital (Testnote: 7.0) ein weiterer Neuzugang für die Xbox-One-Spieler verfügbar sein. Einige Titel werden im Februar aber auch wieder aus dem Programm verschwinden, wobei Microsoft dazu keine Termine nennt. Folgende Spiele sind betroffen: