Pathfinder - Wrath of the Righteous: Bei Kickstarter bereits vollständig finanziert

Pathfinder - Wrath of the Righteous, das neue Rollenspiel der Moskauer Spieleschmiede Owlcat Games, dem Team hinter Pathfinder: Kingmaker (Preview hier auf GamersGlobal.de), ist seit vorgestern über Kickstarter finanziert. Die Zielsumme von 300.000 US-Dollar wurde nach nur einem Tag erreicht. Nun haben Entwickler und Backer bereits das zweite Stretch Goal (Zielsumme dafür 475.000 US-Dollar) im Blick: einen Begleiter namens Woljif Jefto, ein Tiefling und Mitglied einer Räuberbande. Als erstes Zusatzziel wurde bei 370.000 US-Dollar schon die neue Klasse "Warpriest", ein Hybrid aus einem Kämpfer und einem Zauberer, freigeschaltet. Aktuell steht die Kampagne bei rund 457.000 US-Dollar.

Wrath of the Righteous basiert auf der gleichnamigen Kampagne für das Pen and Paper. Die Welt der Sterblichen ist von der Belagerung durch Dämonen gezeichnet und die Helden fechten ihren persönlichen Kampf zwischen Gut und Böse aus. Es wird aber keine direkte Fortsetzung sein. Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel werdet ihr nicht nur mit mit eurer Rollenspiel-Party Abenteuer bestehen, sondern zusätzlich den Befehl über den "Fünften Kreuzzug" übernehmen. Als Kommandant baut ihr eure Streitmacht aus und trefft wichtige Entscheidungen zum Fortgang des Kreuzzuges. Ihr könnt außerdem eine Armee aufstellen, mit der ihr die Weltkarte von Pathfinder von den Dämonen zurückerobert. In alten Ruinen könnt ihr legendäre, teilweise verfluchte Artefakte finden, die ihr mithilfe einer uralten Schmiede zu mächtigen Ausrüstungsgegenständen für eure Spielfigur und seine Mitstreiter restauriert.

Der günstigste Einstieg mit einer digitalen Kopie liegt bei 28 US-Dollar. Pathfinder - Wrath of the Righteous wird derzeit nur für PC entwickelt; ein konkretes Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, laut "Lieferangabe" bei den Kickstarter-Rewards ist von Juni 2021 auszugehen.