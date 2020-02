Die Sims: Electronic Arts feiert den 20. Geburtstag

Zum 20. Geburtstag von Die Sims bedankt sich Electronic Arts bei der Sims Community mit einem kostenlosen Geburtstags-Whirlpool-Spezialobjekt für Die Sims 4, welches in einem kleinen Update allen Besitzern von Die Sims 4 zur Verfügung gestellt wird.

Der Publisher reflektiert auf seiner Homepage:

Von Anfang an ging es in Die Sims darum, Schicksal zu spielen und eine Welt zu entwerfen und erschaffen, in der alles passieren kann. Bereits damals hat Die Sims sehr viel Wert auf die Integration und die Freiheit gelegt, nach der eigenen Vorstellung zu spielen, mit der Möglichkeit, zu jedem Sim eine romantische Beziehung aufbauen, einen beliebigen Karriereweg wählen oder die gesamte Zeit im Bau-/Kauf-Modus verbringen zu können. In den letzten 20 Jahren hat sich sehr viel verändert, denn unser Verständnis dieser Konzepte hat sich weiterentwickelt. Die Sims spiegelt nicht nur das Leben wider, sondern erschließt neue Möglichkeiten und hebt Grenzen auf. Das Spiel bietet den Raum, Grenzen zu überschreiten, neue Ideen auszutesten und den Status quo herauszufordern. Die Sims kann man einfach nicht falsch spielen!