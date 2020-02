PS Now im Februar mit The Evil Within, Lego Worlds und Cities - Skylines

PS4

Sony hat die Spieleauswahl seines kostenpflichtigen Streaming-Services Playstation Now um drei weitere Titel ergänzt. Wie der Senior Product Marketing Manager Brian Dunn über den offiziellen Playstation Blog mitteilte, können die aktiven Abonnenten ab sofort das Survival-Horror-Adventure The Evil Within (Testnote: 8.5), das Kreativ-Baukasten-Spiel Lego Worlds und das Aufbauspiel Cities - Skylines (Testnote: 7.0) im Rahmen des Programms spielen.

Dunn macht zudem noch einmal darauf aufmerksam, dass die beiden Action-Adventures Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) und Uncharted: The Lost Legacy (Testnote: 8.5) nur noch bis zum 7. April im Programm sein werden, während das Battle-Royale-Spiel Playerunknown's Battlegrounds (Testnote: 7.0), der Ego-Shooter Wolfenstein - The Old Blood (Testnote: 7.5) und die Rennsimulation F1 2019 (Testnote: 9.0) bereits am 2. März nicht mehr verfügbar sein werden. Wer die Titel also noch durchspielen will, sollte nicht mehr allzu lange damit warten.