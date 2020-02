Kurztest: The Blind Prophet - Erwachsenes Adventure mit Stil

Ein Schwert sie zu richten...

Teaser Ein Apostel kommt in diesem Adventure auf die Erde, um Dämonen in einer Kleinstadt zu jagen. Im Kurztest erfahrt ihr, ob wir den Entwickler Ars Goetia zum Teufel jagen oder heiligsprechen wollen.

Die Story wird im Graphic-Novel-Stil inszeniert. Der Gore-Grad dieser Szene ist noch harmlos.

Bewegungslose, stylische Grafik

Die Tätowiererin Vic wird erst von Bartholomeus gerettet. Danach hilft sie ihm.

Komfortfunktionen mit Macken

Meinung: Thomas Schmitz The Blind Prophet ist definitiv kein "normales" Adventure. Mir gefällt die klare Ausrichtung auf ein erwachsenes Publikum sehr. Und auch wenn einige der Panels brutale Gewalt zeigen, das Blut spritzt und Köpfe abgetrennt werden, bleibt es durch die fehlenden Animationen noch erträglich. Zur gelungenen Präsentation tragen auch die bewusst überproduzierten und knalligen Soundeffekte sowie die coole Musik bei. Ja, The Blind Prophet hat Stil.



Auch die Geschichte überzeugt. Innerhalb des Apostel-jagt-Dämonen-Themas dürfte sie vielleicht etwas ausgelutscht sein, ansonsten ist sie aber eine gelungene Abwechslung im Adventure-Bereich. Autor, Grafiker und Sounddesigner Baptiste Miny bringt im Sündenpfuhl Rotbork sogar noch eine Prise Humor unter, allerdings so schwarz wie mancher seiner Pinselstriche.



Leider zählt für Entwickler ArsGoetia aber das Prinzip "Style over Substance". So stimmungsvoll und deshalb auch gelungen das Drumherum ist, der Kern, das eigentliche Adventure, ist mehr Mittel zum Zweck. Die Rätsel sind eine Spur zu einfach, einige der Minigames gar frustrierend, weil eher Raten und Ausprobieren angesagt ist, als Nachdenken.



THE BLIND PROPHET PC

7.0 Userwertung 0.0 Pro Großartige Grafik im Graphic-Novel-Stil

Interessantes Szenario

Abwechslungsreiche, moderne Hintergrundmusik

Sehr coole, fette Soundeffekte

Erwachsene Geschichte

Überwiegend einfaches und gut verständliches Englisch

Schwarzer Humor

Hot-Spot-System logisch ins Spiel integriert Contra Keinerlei Animationen

Bis auf wenige Laute keine Sprachausgabe

Adventure-Part sehr simpel

Bisweilen frustrierende Minigames

Keine deutsche & fehlerhafte englische Übersetzung

Fehlende Komfortfunktionen (keine Schnellreise, kein freies Speichern)



Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDer erste Eindruck ist manchmal entscheidend. Direkt im Auftakträtsel des düsteren Adventureskratze ich mich am Kopf und wollte laut ausrufen: "Herrgott, warum strafst du mich mit solcher Unlogik?" Da hat der Protagonist Bartholomeus gerade einem fiesen Kerl, der einer jungen Frau an die Wäsche will, mit seinem Schwert die Hand abgehackt. Doch eine Holzkiste will er nicht mit der Waffe öffnen, obwohl später sogar massive Holztüren mit dem Ungetüm zertrümmert werden. Nein, dafür muss ein Brecheisen her. Das findet sich immerhin direkt im Nachbarbildschirm. Verstehen muss man das allerdings nicht. Zugegeben: Das ist Jammern auf hohem Niveau, denn zum Glück bleibt das Erstlingswerk des französischen Entwicklers ArsGoetia um Autor und Grafikeransonsten logisch – wenn man von einigen frustrierenden Minispielen absieht, bei denen eher Raten als Wissen angesagt ist.In The Blind Prophet spiele ich den Apostel Bartholomeus, der nach 2.000 Jahren vom Himmel auf die Erde gesandt wird, um einer Dämonenplage im Städtchen Rotbork den Garaus zu machen. In dessen Vorort Gore Bay räumt er bei der Gelegenheit auch gleich auf. Ausgestattet mit dem Schwert mache ich mich auf die Suche nach den Bestien. Im eingangs genannten Unhold, dem ich natürlich im Laufe des Spiels noch eindringlich mitteile, was ich zu Zeiten von #metoo von seinem Umgang mit Frauen halte, erkenne ich einen ersten Hinweis auf Besessenheit. Die Spur gilt es aufzunehmen! Auf ihr gerate ich für rund sieben Stunden mitten in eine Geschichte voller Gewalt, Sucht und Sünde.Das Auffallendste an The Blind Prophet ist mit Sicherheit die Grafik. Das Spiel sieht nicht nur aus wie eine Graphic Novel, es ist quasi eine spielbare Variante. Animationen gibt es weder in den coolen Zwischensequenzen, die die Story in Comic-Panels vorantreiben, noch im Adventure-Part. Kein rumlatschender Held, keine Mundbewegungen, kein Tumbleweed, das durch die teils menschenleere Stadt weht. Ein wenig öde ist das schon. Aber eben auch günstig für einen Entwickler und deshalb für mich bei diesem über Kickstarter finanzierten Debüt zu verschmerzen.Ebenso wichtig wie die Grafik ist der Sound. Wie ernst ArsGoetia es damit meint, zeigt die Tatsache, dass bereits beim Spielstart nach den Logos des Entwicklers und der Engine der Hinweis erscheint, Kopfhörer für das bessere Spielerlebnis zu verwenden. Wer jetzt keine absoluten Billig-Lautsprecher besitzt und im Idealfall sogar einen Subwoofer sein Eigen nennt, kann diesen Rat übrigens ignorieren. Aber ja, die Bässe wummern ganz ordentlich, wenn Bartholomeus in drogenverseuchten Diskotheken, einem Partybus oder einem Stripclub auf Dämonenjagd geht und Technobeats die Szenerie untermalen. Auch bei den Soundeffekten setzt das Studio bewusst auf Over-the-Top-Produktion. Jeder Klick wird mit einem tiefen Wummern unterlegt. In Zeiten, in denen die Sängerinmit ihrem teils krass überproduzierten (und nach Meinung des Autors übrigens äußerst empfehlenswerten) Elektro-Pop einen Musikpreis nach dem anderen abräumt, äußerst passend.Bei all dem Lob für die Soundeffekte bleibt die Kritik an der Sprachausgabe und der Sprache an sich. Die Protagonisten leiden nicht nur an Bewegungsarmut, sie sind auch noch stumm - bis auf einige einsilbige Einsprengsel wie "Oh!", "Mmh!" und "Damn!", die Bartholomeus zum geistigen Bruder von Duke Nukem machen. Eine deutsche Übersetzung der Texte sucht man vergeblich. Das Spiel ist auf Englisch, Französisch und Chinesisch verfügbar. Keine Angst, das Englisch ist leicht verständlich. Aber leider fallen immer wieder falsch geschriebene Wörter auf. Hin und wieder sind Sätze auch unübersetzt und erscheinen im französischen Original.Macht mir The Blind Prophet dennoch Spaß? Da ich großen Wert auf eine gute Story lege auf jeden Fall. Hin und wieder, besonders zum Ende hin, hatte ich aber das Gefühl, dass Baptiste Miny das Spiel an sich ein wenig aus den Augen verloren hat. Insgesamt sind die Rätsel sehr einfach. Oft findet sich die Lösung im gleichen Raum oder direkt nebenan. Den gesamten Bildschirm absuchen muss ich nie, weil es eine komfortable Hotspot-Funktion gibt, die ganz immersiv mit den übersinnlichen Kräften des Apostels erklärt wird.Nur selten habe ich eine Schnellreise-Funktion vermisst, nämlich dann, wenn des Rätsels Lösung mal nicht in einem der beiden Nachbarbildschirme zu finden ist. Ja, auch wenn Bartholomeus stocksteif herumsteht, klicken wir uns adventure-typisch von Screen zu Screen. Eine Karte gibt es zwar, die ist aber nur zur Orientierung da. Interagieren kann ich mit ihr nicht.Gestorben bin ich übrigens ein paarmal, leider auch gleich mehrfach bei einem der vier Dämonen, die im Spiel auftauchen (warum mir in einem der Menüs sogar sieben Dämonen angezeigt werden, will sich mir nicht erschließen). Die Tode waren aber allein darauf zurückzuführen, dass ein unter Zeitdruck zu lösendes Inventarrätsel etwas ungelenk eingebaut wurde. Eine Speicherfunktion sucht man übrigens vergebens. Das Spiel speichert automatisch. Das ist dann ärgerlich, wenn man aus Versehen eine Zwischensequenz wegklickt hat und diese dann nicht mehr sehen kann. Ist mir natürlich nie passiert...Autor: Thomas Schmitz, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)