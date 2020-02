Rockstar Games: Mitbegründer Dan Houser verlässt Studio

PC 360 XOne PS3 PS4

Grand Theft Auto 5 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Grand Theft Auto 5 ab 14,91 € bei Amazon.de kaufen.

Im Jahr 1998 gründeten die Brüder und Take-Two-Mitarbeiter Dan und Sam Houser gemeinsam das Entwicklerstudio Rockstar Games. Wie die Immer-noch-Mutterfirma Take-Two nun überraschend in einer Stellungnahme bekannt gab, wird Dan Houser die Schöpfer von so ikonischen Reihen wie GTA (im Videorückblick), Red Dead Redemption und Max Payne im März verlassen. Wohin es ihn nach seinem Ausstieg verschlagen wird, das ist bisher nicht bekannt. In dem Text heißt es wie folgt:

Nach einer größeren Pause, die im Frühling 2019 begann, wird der Creative Vice President von Rockstar Games, Dan Houser, die Firma verlassen. Seiner letzter Tag wird am 11. März 2020 sein. Wir sind sehr dankbar für all seine Leistungen. Rockstar Games hat ein paar der bestbewertetsten und kommerziell erfolgreichsten Spielewelten geschaffen, hat eine globale Basis treuer Fans und ein unfassbar talentiertes Team, das sich auch weiterhin auf aktuelle und künftige Projekte fokussieren wird.

Ob es sich bei den zukünftigen Gründen beispielsweise um ein GTA 6 handelt, das hat Take-Two in dem Statement natürlich nicht weiter ausgeführt. Welche Gründe Dan Houser dazu getrieben haben, Rockstar Games zu verlassen, gehen aus dem Statement ebenfalls nicht hervor. Möglich wäre, dass er während seines Ausstiegs eine neue Leidenschaft entdeckt hat. Ebenfalls denkbar ist aber auch, dass es mit dem teils immensen Crunch zu tun hat, der bei Rockstar wohl oft vorkommt.

Wie auch immer die Gründe genau aussehen, mit Dan wird dem Studio ein wichtiger Autor fehlen. Schließlich arbeitete das Gründungsmitglied maßgeblich an den Geschichten von Titeln wie Red Dead Redemption 1 & 2, Bully - Die Ehrenrunde, Max Payne 3 und GTA 5 mit. Gegenüber Kotaku gab ein Sprecher von Rockstar Games an, dass sich an der Rolle von Sam Houser, der ebenfalls als Vice President tätig ist, nichts ändern wird.