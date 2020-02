Fallout 76: Steam-Version und Wastelanders-Update ab 7. April erhältlich

PC XOne PS4

Fallout 76 (im Test mit Wertung 7.0) ist seit November 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, zudem können PC-Spieler den Titel über den Bethesda-Client erwerben. Wenige Monate zuvor hieß es vom verantwortlichen Unternehmen noch, dass neben der Beta- auch die Vollversion „nur über Bethesda.net und nicht über Steam verfügbar sein wird“. Außerdem könne durch die Nutzung des eigenen Clients schneller auf eventuelle Probleme reagiert werden, so Pete Hines, der Vice President of Global Marketing.

Die seinerzeit gemachten Aussagen scheinen im wahrsten Sinne des Wortes „Schnee von gestern“ zu sein: Bethesda teilte heute mit, dass Fallout 76 samt Erweiterung und diverser Inhaltspakete ab dem 7. April dieses Jahres auf Valves Plattform erworben werden kann. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass ihr die Atome – die Ingame-Währung des Survial-Actionspiels – nicht von Bethesda.net zu Steam übertragen könnt, da diese an jene Plattform gebunden sind, auf der sie gekauft wurden. Anders verhält es sich bei Gegenständen, die ihr im Atomic-Shop erworben habt, denn diese könnt ihr transferieren.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung auf Steam wird auch das Wastelanders-Update freigegeben, dessen Release ursprünglich für den vergangenen Herbst vorgesehen war. Sowohl in den Konsolen- als auch der PC-Fassung erwarten euch neue Inhalte in Form einer neuen Hauptquest und neuen Schauplätzen sowie neuartigen Waffen und Kreaturen. Nicht zu vergessen: Wastelanders implementiert menschliche NPCs, die laut Bethesda vollständig vertont sind, und ein Rufsystem, das auf den Entscheidungen in den Dialogen basieren soll.

Solltet ihr Fallout 76 bereits euer Eigen nennen, ist das Wastelanders-Update für euch kostenfrei. Falls ihr hingegen mit einem Kauf liebäugelt, steht euch die Wastelanders-Edition zur Verfügung, in der das Hauptspiel und das namensgebende Update zusammengefasst sind. Darüber hinaus werden zwei Inhaltspakete angeboten, die verschiedene Gegenstände wie Outfits, Lagerkisten und dergleichen umfassen. Alle Produkte haben gemeinsam, dass derzeit noch keine Preise bekannt sind. Abschließend folgt der neue Trailer zum bevorstehenden Wastelanders-Release.