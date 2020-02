Playstation 5: Sony schaltet offizielle Webseite online

andere

Sony hat eine Webseite für ihre kommende Konsole Playstation 5, die im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen soll, online geschaltet. Noch gibt es auf der Homepage keine neuen Informationen, sondern nur den Hinweis:

Wir haben angefangen, einige der unglaublichen Funktionen vorzustellen, die du von der PlayStation 5 erwarten kannst. Es dauert allerdings noch etwas, bis wir die nächste PlayStation-Generation komplett zeigen können. Melde dich unten an, um als einer der ersten die neuesten Updates zu erhalten, darunter zum Veröffentlichungsdatum und Preis der PS5 sowie zur Liste der Spiele, die zum Launch der PS5 verfügbar sein werden.

Unter dem Hinweis könnt Ihr Euch dann in eine Mailingliste eintragen.

In der Zwischenzeit hat ein Twitteruser seine eigene Version des PS5-Gehäuses "basierend auf den aktuellsten Leaks zum Design" gerendert. Das ist durch seine Nähe am aktuellen PS4-Design sogar ziemlich plausibel, mit welcher Optik Sony aber konkret gegen Microsofts Xbox-Series-X-Rechteck antreten will steht noch in den Sternen.