Resident Evil: Dreharbeiten zur Netflix-Serie starten im Juni

Während Capcom aktuell an dem Remake von Resident Evil 3 - Nemesis und einer bisher noch nicht offiziell angekündigten Fortsetzung der Hauptserie arbeitet, treibt auch der Streaming-Dienst-Betreiber Netflix seine Pläne für die Serienadaption des Franchises voran. Die Fanseite Redanian Intelligence, die vor allem für ihre Leaks rund um The Witcher bekannt ist, will einen Produktionseintrag für die Serie entdeckt haben, der einige Details zu der TV-Umsetzung verrät.

Demnach befindet sich das Projekt aktuell in der frühen Vorproduktionsphase. Die geplanten Dreharbeiten sollen im Juni dieses Jahres anlaufen, womit eine Veröffentlichung, unter Berücksichtigung möglicher zusätzlicher Monate für die Nachproduktion, irgendwann im Frühjahr / Sommer 2021 realistisch wäre. Die Vorbereitungen für die Dreharbeiten, sollen bereits im April „vor Ort“ beginnen. Die Hauptproduktionsstätte befindet sich in Südafrika. Die TV-Show soll in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Constantin Film entstehen und wie The Witcher insgesamt acht Episoden mit einer Laufzeit von jeweils 60 Minuten bieten. Weitere Details über die Produktion, das Casting oder die Story, sind bisher noch nicht bekannt.

Die letzte Live-Action-Adaption von Resident Evil gab es in Form von sechs Filmen, die von dem Regisseur Paul W. S. Anderson (Event Horizon, Death Race) umgesetzt wurden. Die Filmreihe mit Andersons Frau Milla Jovovich (Das fünfte Element, Johanna von Orleans) in der Hauptrolle war zwar bei vielen Fans der Spielreihe umstritten und basierte nur lose auf der Vorlage, konnte aber weltweit einen Umsatz von insgesamt mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar generieren. Es ist somit bis heute die umsatzstärkste Filmreihe, die auf einer Spielvorlage basiert (was in dieser Kategorie nicht unbedingt ein Kunststück ist, da die bisherigen Spieleumsetzungen für die großen Leinwand qualitativ meistens sehr zu wünschen übrig ließen). Man kann gespannt sein, ob Netflix mit seiner Serie nahe an der Vorlage bleibt, oder ebenfalls eigene Wege gehen wird.