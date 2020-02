Spieleveteranen-Podcast 160: Warcraft 3 - Reforged und Zeitreise

Blizzard bringt seinen 2002-er Echtzeitstrategie-Meilenstein aufpoliert als Warcraft 3 - Reforged ins Jahr 2020. Doch die Veröffentlichung wurde von einem großen wütenden Aufschrei begleitet. Die beiden Veteranen werfen selbst einen Blick auf Warcraft 3 - Reforged, was es neu macht, was fehlt und wie ihnen die viel gelobte Kampagne heute gefällt. Für die weniger kriegerischen Themen werden sie von Gastveteran Mick Schnelle unterstützt, mit dem sie in alten Fachmagazinen blättern und die heißen Themen von einst besprechen. Dazu beantwortet das Trio im Smallalk-Segment Hörer-Fragen und erzählt von jüngsten Spielerlebnissen, etwa mit Dragon Quest XII, Slay the Spire, Control und Asgard's Wrath.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Mick Schnelle.

Aufnahmedatum: 24. + 30.01.2020

Laufzeit: 2:36:45 Stunden



0:00:14 Smalltalk

0:01:22 Wir begrüßen Gastveteran Mick Schnelle, der derzeit Dragon Quest XII spielt, The Witcher sieht und auch etwas Neues liest.

sieht und auch etwas Neues liest. 0:10:38 Was haben wir sonst so gespielt? Battle Brothers , Tokyo Mirage Sessions #FE Encore , Control, Asgard’s Wrath, Panzer Corps 2 , Hearthstone - Galakronds Erwachen , Legends of Runeterra und Slay the Spire.

, , Control, Asgard’s Wrath, , , und Slay the Spire. 0:29:34 Hörer fragen, Veteranen antworten.

0:45:57 Was haben Nicht-Unterstützer bei der letzten Episode versäumt?

0:47:27 Zeitreise: Januar 2010, 2000, 1990

0:48:13 GameStar 2/2010, u.a. mit James Cameron’s Avatar , Left 4 Dead 2 und League of Legends . Mick setzte sich vor 10 Jahren für GamersGlobal in den LKW.

, und . Mick setzte sich vor 10 Jahren für GamersGlobal in den LKW. 1:03:31 GameStar 2/2000, u.a. mit Ultima 9 , SWAT 3 und Planescape Torment .

, und . 1:26:27 Power Play 2/1990, u.a. mit Dragon Wars, Chaos strikes back, Sword of the Samurai und It came from the Desert.

1:51:53 Das neue (alte) Spiel: Warcraft 3 Reforged

1:52:14 Angesichts der tobenden Online-Wut mag man es ja kaum glauben, aber Blizzards Echtzeitstrategiespiel hat viele Qualitäten, die heute noch Spaß bringen.

2:05:23 Was hat sich bei der Neuauflage Warcraft 3 Reforged geändert, was wird vermisst?

2:17:15 Schon im September 1999 wurde das »Role-playing strategy game« Warcraft 3 angekündigt. Doch aus zunächst 6 wurden schließlich 4 Rassen, auch Betrachterkamera und RTS-Anteil änderten sich im Laufe der Entwicklungsgeschichte.

2:25:06 Der historischer Pressespiegel von 2002 und das aktuelle Veteranen-Fazit.