Medievil 2: Komponist deutet einen Remake an

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Remakes des Action-Adventures Medievil für Sonys PS4 könnte sich bereits eine Neuauflage von Medievil 2 bei Other Ocean Interactive in Arbeit befinden. Dies deutete kürzlich der Komponist der Spielserie, Andrew Barnabas, auf Twitter an.

Für die ersten Spekulationen sorgte der Twitter-Account „SaveMediEvil“, der sich bereits im Vorfeld aktiv für die Neuauflage des ersten Teils einsetzte. Seit dessen Release wirbt der Account unter dem Hashtag #ResurrectFortesque2 für ein Remake von Medievil 2. Als dieser kürzlich einen Tweet mit der Ziffer „2“ veröffentlichte, antwortete Barnabas nur „eigentlich...“, woraufhin sich der Nutzer Azure zu Wort meldete und anmerkte, dass der Release eines weiteren Remakes eher unwahrscheinlich sei, da die erste Neuauflage finanziell kein Erfolg für das Studio wurde. Barnabas reagierte auf den Tweet mit den Worten „es tut mir leid, aber da liegst du falsch.“

Unklar ist allerdings, ob Barnabas damit meinte, dass Azure sich in Hinblick auf den Erfolg des ersten Remakes, oder in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit für das zweite Remake geirrt hat. Sollte Other Ocean Interactive tatsächlich etwas ankündigen, erfahrt ihr es auch bei uns.